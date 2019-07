Kapelle St. Maria Magdalena: Inventur im Kirchturm bringt Fakten

+ © Helmecke Inventur im Kirchturm der Kapelle St. Maria Magdalena. © Helmecke

Valbert - Die Inventur der Glocke der Kapelle St. Maria Magdalena in Grotewiese für das Deutsche Glockenmuseum in Gescher ist erfolgt. Diplom-Theologe Jan Hendrik Stens stieg mit Lukas Alschner in den Glockenturm, um alle Fakten von Nahem zu erkunden.