Warten auf den Volmetal-Radweg an der B54: Das sind die Probleme

Volmetal - Keine Frage: Das Jahr 2020 ist auch für die Kommunen „oben an der Volme“ ein besonderes geworden. Allerdings auf andere Art als erhofft.

Vor langer Zeit war dieses Jahr als Eröffnungsjahr des Volmetalradwegs geplant, also jener Fahrradstrecke, die Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle entlang der Bundesstraße B54 verbinden sollte. Stattdessen beherrscht ein Virus die Schlagzeilen – und das einstige Leuchtturmprojekt der Regionale 2013 lässt weiter auf sich warten.

Rückblende: Als die Südwestfalen-Agentur den vier Volme-Kommunen am 28. März 2012 den symbolträchtigen dritten Stern verlieh und damit die Freigabe von Fördermitteln für eine Investitionssumme von 69 Millionen Euro garantierte, gehörte der Volmetalradweg zu einem von vier Leitprojekten, die gewürdigt wurden.

Die Idee: Auf 23 Kilometern sollte das Volmetal bequem und vor allem sicher per Rad erkundet werden können. Dass dazu eine Menge an Detailarbeit notwendig sein würde, war allen Verantwortlichen von Beginn an klar – dass allein die ersten Ergebnisse einer zunächst in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie aber so lange auf sich warten lassen würden, wohl kaum.

Machbarkeit steht außer Frage

Bereits im Jahr 2017 warteten die Verantwortlichen in den Rathäusern sowie im Landesbetrieb Straßen.NRW auf deren Resultate, die damals als Grundlage der weiteren Projektrealisierung als notwendig genannt wurde. Diese Ergebnisse sollten ursprünglich im Laufe des Jahres 2018 vorliegen. Die schlechte Nachricht: Sie lassen weiter auf sich warten. Die gute: Für die weitere Umsetzung des Projekts sind sie nicht mehr notwendig, wie Oliver Emmerichs von der Gemeindeverwaltung Schalksmühle auf Anfrage unserer Zeitung jetzt erklärte.

+ Von 400 auf 217 Höhenmeter: Der Volmetalradweg in seiner Planung von 2015. © Kannapin

Emmerichs ist sozusagen „Mr. Volmetalradweg“, da die Gemeinde die Federführung des Gesamtprojekts für die beteiligten Kommunen innehat. Er koordiniert die Gespräche unter anderem zwischen Straßen.NRW, das die Aufträge vergibt, der Deutschen Bahn, die die Querung an Bahnübergängen ermöglichen muss, sowie verschiedenen Grundstücksbesitzern, die Wegerechte einräumen oder Flächen verkaufen müssen.

„Die Stufe der Machbarkeitsstudie haben wir eigentlich schon überwunden“, sagt Emmerichs. Das Problem sei ja im Kern nicht die Frage der Machbarkeit („Da sind wir uns ja alle einig, dass es klappt und wir das auch alle wollen“).

Drei Hauptprobleme

Viel mehr konzentriere sich die Projektarbeit derzeit auf drei Hauptprobleme: