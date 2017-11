Bahnhof: Dringend benötigter Zaun wird später gebaut

Meinerzhagen - Eigentlich war es so geplant: Ein Zaun, der den Bahnsteig und den angrenzenden Bürgersteig samt Straße trennt, sollte im Oktober oder November aufgestellt werden. Aber daraus wird nichts.

Wie im jüngsten Bau- und Vergabeausschuss mitgeteilt wurde, hat die Bahn diesen Zeitplan inzwischen wieder verworfen. An der gefährlichen Situation ändert sich also vorerst wohl nichts.

Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck gab diese Neuigkeit weiter: „Für den Zaun wird es jetzt eine europaweite Ausschreibung geben. Wir rechnen damit, dass Baubeginn nun erst im Frühjahr kommenden Jahres sein wird.“

Das ist schade, vor allen Dingen vor einem Hintergrund: Ende des Jahres soll der Zugverkehr von Meinerzhagen aus auch in Richtung Lüdenscheid wieder aufgenommen werden. Dann, so Jürgen Tischbiereck, werde sich das Aufkommen an Fahrgästen in Meinerzhagen sicherlich erhöhen.

Die Folge: Mehr Menschen auf dem Bahnsteig, mehr potenzielle Bahnfahrer, die die gefährliche Abkürzung nehmen könnten.