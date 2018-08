Flashmob als Putztrupp

Ein Eventcage in Form eines Flashmobs: 20 Geocacher aus der Region trafen sich am späten Samstagnachmittag, um den Otto-Fuchs-Platz zu fegen.

Meinerzhagen - Ausgerüstet mit Schaufeln und Besen nahmen sich 20 Geocacher aus der Region am Samstag um 18.30 Uhr den Otto-Fuchs-Platz vor. Dank der farbigen Warnwesten war der blitzschnell einsatzbereite Putztrupp nicht zu übersehen.

Innerhalb weniger Minuten fegten die Aktiven einen Großteil der neuen Anlage, um dann ebenso schnell zu verschwinden, wie sie gekommen waren.

Flashmob lautet neudeutsch ein solches Ereignis – für die Geocaching-Fans war es aber eher ein Eventcache. Organisiert hatten es die Meinerzhagener Conny und Thomas Blumenrath. Das gemeinschaftliche Fegen war der Einstieg in ein gemütliches Treffen der örtlichen Geocaching-Szene, das nach dem Blitz-Einsatz auf dem Otto-Fuchs-Platz im Hotel-Restaurant Am Schnüffel fortgesetzt wurde.



Wirklich nötig hatte der gepflegte neue Platz die Schönheitskur nicht. „Ausschlaggebend für den Einsatz war mein Szene-Pseudonym“, verriet Conny Blumenrath. In der Online-Community ist sie unter dem Namen „Wilder Feger 66“ unterwegs. Schon kurz nachdem die Blumenraths die Geodaten zum Eventcache online gestellt hatten, gab es erste Reaktionen. „Wenn ich den Besen finde, können wir ganz Meinerzhagen reinigen“, teilte „k-schwerte“ mit. Zustimmung signalisierten auch „Miss Zahnfee“, „Mr Blumio“ und „Nordsee 64“.



Für die Geocaching-Fans war es am Samstag natürlich kein Problem, pünktlich am Treffpunkt auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle zu sein. Herausforderungen galt es trotzdem zu meistern. „Ich musste mit einer größeren Umleitung klarkommen“, berichtete beispielsweise eine Geocacherin aus dem nördlichen Märkischen Kreis.



Vor Ort war es dann aber nicht schwer, den richtigen Zugang zum Otto-Fuchs-Platz zu finden. Schließlich sind es die Geocacher gewohnt, weitaus kleinere und meist überaus geschickt versteckte Objekte zu entdecken. Den Startschuss für die mittlerweile weltweit vernetzte Geocaching-Szene gab der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, als er am 2. Mai 2000 den militärischen Störsender abschalten ließ, der das Signal der GPS-Satelliten für private Nutzer bis dahin verschlechtert hatte.



Schon einen Tag später legte der Amerikaner Dave Ulmer das erste Versteck an und veröffentlichte die Daten in der Usenet-Newsgroup. Das war der Einstieg in die heute weltweit praktizierte elektronische Schnitzeljagd, an der sich in Deutschland mittlerweile gut 370 000 Spieler beteiligen.



Vernetzt sind viele von ihnen unter www.geocaching.com im Internet. Unter dieser Adresse können sich Interessierte ausführlich über den Einstieg in das Spiel informieren.



Conny und Thomas Blumenrath haben natürlich vor Ort schon einige Geheimverstecke, sogenannte Stashes, angelegt. Eines der ersten befand sich in der Nähe der letzten Autobahnüberführung aus Richtung Dortmund vor der Abfahrt Meinerzhagen. Ein aktuelles Versteck gibt es an der Südumgehung im Umfeld des Schützenkreisels. Wer wissen will, was dort versteckt liegt: Nach Abruf der Koordinaten im Internet lässt sich der Ort mit einem GPS-Tracker oder einem Smartphone mit entsprechender GPS-App sowie etwas Spürsinn vor Ort schnell finden.