Katholiken wählen Gemeinderat

Da das Abendgebet jetzt nur noch abwechselnd in Kierspe oder in Meinerzhagen begangen wird und am Samstag Kierspe an der Reihe war, hatten Joachim Piel (Mitte) und Udo Kritschker (rechts) auch im Gemeindehaus am Glockenweg ein Wahlbüro eingerichtet.

© Schliek