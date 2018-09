"Kinder brauchen Freiräume": Weltkindertag lockt an die Stadthalle

Meinerzhagen - Malen mit Seifenblasen: Das war am Samstag sicher das ungewöhnlichste Angebot beim großen Spieltag der Awo.

Die Veranstaltung zum Weltkindertag fand vor und in der Stadthalle statt. Sie stand unter dem Motto „Kinder brauchen Freiräume“. Und diese Freiräume konnten die kleinen Gäste bei vielen Kreativ- und Bewegungsangeboten für sich entdecken.

Fast 150 Jungen und Mädchen im Vor- und Grundschulalter folgten mit ihren erwachsenen Begleitern der Einladung der Awo-Einrichtungen. Begrüßt wurden sie von Susanne Berndt. Bei ihr und beim Awo-Ortsvereinsvorsitzenden Rolf Puschkarsky gab es anschließend die Startkarten, darauf waren die Spiel- und Bastelstationen aufgelistet. Außerdem konnten sich die so angemeldeten Kinder kostenlos mit Waffeln, Würstchen und Getränken stärken.

Awo Meinerzhagen mit großer Veranstaltung zum Weltkindertag Zur Fotostrecke

Auf dem Otto-Fuchs-Platz hatten die Veranstalter ein Spielgelände abgesteckt. Darauf kamen die Kinderfahrzeuge und die vielen anderen Geräte aus dem Spielmobil zum Einsatz. Ob Riesen-Seifenblase, Jonglierband oder Rollkegel: Spielmobil-Betreuer Marco Köhler erklärte den Kindern gerne die richtige Nutzung der Geräte. Das war aber nur beim Jonglieren nötig, denn die jungen Gäste bewiesen Entdeckergeist und testeten die Spielsachen lieber auf eigene Faust.

Awo-Teams betreuten Kreativprogramm

Awo-Teams aus den offenen Ganztagseinrichtungen der Kohlberg- und Ebbeschule, der Kitas Rappelkiste und Farbenspiel und dem Ortsverein Meinerzhagen betreuten das Kreativprogramm im Foyer der Stadthalle. Schminkstation, Glücksrad und Selfi-Fotobox gehörten zum Angebot. Aus alten Zeitungsseiten entstanden bunte Schleuderbälle, während am nächsten Tisch Schlüsselanhänger mit Buntstiften verziert wurden.

Hotdogs, Waffeln und mehr

An einem langen Tresen boten die fleißigen Helferinnen und Helfer Hotdogs, Waffeln, Kaffee und andere Getränke an. Dazu gab es gleich nebenan das Eltern-Café. Dieses Angebot wurde von den erwachsenen Gästen gerne angenommen, während der Nachwuchs wohlbehütet den ganzen Nachmittag über beschäftigt war. Da machte es nichts, dass das Programm auf dem Platz wegen einiger Regenschauer unterbrochen werden musste und die Kinder in dieser Zeit ins Foyer wechselten.

Mehrere Sponsoren engagieren sich

Das gelungene und für die Kinder komplett kostenfreie Angebot zum Weltkindertag wurde von den ehrenamtlichen und fest beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Awo-Einrichtungen und den Sponsoren getragen. Finanzielle und organisatorische Unterstützung kam von der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, der Meinerzhagener Baugesellschaft, der Stadt Meinerzhagen, dem Stadtmarketing-Verein und dem Fotogeschäft Heyder.

Letztes Jahr musste die Aktion wegen der Bauarbeiten auf dem Gelände an der Stadthalle ausfallen. Organisatorin Susanne Berndt und ihr Team werteten am späten Samstagnachmittag die sechste Veranstaltung dieser Art als einen gelungenen Neustart. Finden sich wieder genügend Helfer und Unterstützer, kann es somit zum Weltkindertag 2019 eine Wiederholung geben.