Gelungene Jubiläumsaktion: 5350 Euro für den guten Zweck

Von: Simone Benninghaus

Die Inselschützen konnten mehrere Spenden an das Kinderhospiz überreichen. © Privat

Nicht nur zum Schützenfest sind sie, geschmückt mit passender Montur bestehend aus Kittel und Halstuch, ein Hingucker: die zehn Figuren, die den Kreisverkehr in direkter Nachbarschaft zum Schützenplatz zieren. Zum zehnjährigen Jubiläum der Inselschützen gab es die Figuren auch in kleinerer Version. Mit ihrem Verkauf wurde das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe unterstützt. Mehrere Schecks konnten in den vergangenen Monaten übergeben werden, der letzte wurde im Januar überreicht. „Insgesamt konnten wir 5350 Euro spenden. Dieser Betrag hat alle Vorstellungen übertroffen“, berichtet Siegfried Schön als einer der Organisatoren zum Abschluss der Aktion.

Meinerzhagen – Schön erinnert zugleich noch einmal an den Beginn und die Gründung der Inselschützen. Seit 2010 zieren die Schützen-Silhouetten aus rostfarbenem Cortenstahl bekanntlich den Kreisel in der Nähe der Butmicke, in ihrer Mitte Meinerzhagens Symbolfigur Karl vom Ebbe mit Ballonmütze, Kiepe auf dem Rücken und Pfeife im Mund. Sozusagen Modell für diese Figuren standen davor aber auch schon leibhaftige Schützen in ihren blauen Kitteln.

Zusammen mit Michael Krause habe er diese spontane Aktion ins Leben gerufen, die damals auch mit einem Foto festgehalten wurde, erinnert sich Schön an das Jahr 2010 – das zugleich zum Gründungsjahr für die Inselschützen wurde. Wenig später wurden schließlich auch die Stahlfiguren auf dem Kreisel an der Südumgehung aufgestellt.



Inselschützen kümmern sich um Pflege

Die Inselschützen wurden sozusagen Pate für die Figuren. Das bedeutet nicht nur, dass sie sie während des Meinerzhagener Schützenfestes passend ausstaffieren. „Wir kümmern uns auch um die Pflege des Geländes“, berichtet Siegfried Schön. Auch in den schützenfestfreien Jahren sind Michael Krause, Ernst Schmitz, Frank Lüttel, Ferdi Jung, Wolfgang Abel, Harald Homeier, Axel Jung, Otmar Burja, Eberhard Skudlarek und Siegfried Schön somit aktiv. Ihr zehnjähriges Jubiläum konnten die Inselschützen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht feiern, mit der Umsetzung ihrer Idee, Schützen in Miniaturformat anfertigen zu lassen, haben sie jedoch dafür gesorgt, dass die Traditionsfiguren in kleinerer Ausgabe in so manchen Schützenfamilien zu finden sind.



In limitierter Auflage wurden die 20 Zentimeter großen Figuren aus Edelstahl angefertigt. Auf einem Sockel befindet sich eine Plakette mit dem Hinweise auf zehn Jahre Inselschützen (2010 bis 2020).



Insgesamt wurden 627 Stück mit einer Größe von 20 Zentimetern sowie 25 jeweils 90 Zentimeter große Figuren geliefert. Verkauft wurden sie im Lottolädchen, im Gasthof Rose, bei Bürotechnik Hösel, in der Touristinfo und im Bettenfachgeschäft Lienenkämper. „Wir Inselschützen möchten allen Personen, die sich eingesetzt haben, um dieses Resultat zu erreichen, recht herzlich danken“, so Siegfried Schön. „Wir haben mit dieser Aktion einen guten Zweck erfüllt“, ist er sich sicher.



Die Metallschützen in Miniformat bleiben übrigens weiterhin lieferbar. Interessenten sollten sich direkt an ein Mitglied der Inselschützen wenden, so Organisator Siegfried Schön.