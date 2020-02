Meinerzhagener Bank-Kunden haben in Sachen Stückelung der Scheine die Wahl

Hier gibt's die "Haushaltsmischung"

+ © Frank Zacharias Am Geldautomaten der Sparkasse an der Immecker Straße werden Kunden mit kleinen und größeren Scheinen versorgt. © Frank Zacharias

Meinerzhagen - Wer Bargeld braucht, hat’s leicht: Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen verfügt in Meinerzhagen über sechs Geldautomaten, die Volksbank ist an vier Plätzen präsent. Beide Banken halten außerdem daran fest, standardmäßig auch kleinere Stückelungen an Geldscheinen anzubieten.