Wo Äpfelpflücken ausdrücklich erlaubt ist

Von: Simone Benninghaus

Eine Frau begutachtet einen heruntergefallenen Apfel. Hat er nur eine Schramme oder Druckstelle, ist er noch essbar. Bei faulen Stellen, muss er entsorgt werden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Äpfel, Zwetschgen, Birnen. Wenn an Bäumen dieser Hinweis ist, darf sich hier jeder einfach bedienen.

Meinerzhagen/Valbert – „Kompott geht immer“, sagt Andrea Hengstenberg mit einem Blick auf das Körbchen mit Äpfeln, die sie gerade von den Obstbäumen in den Ihnewiesen gepflückt hat. Auch Apfelkuchen mit Valberter Ihnewiesen-Äpfeln kann theoretisch jeder backen, denn das gelbe Band an den Bäumen, die hier wachsen, signalisiert: Pflücken ausdrücklich erlaubt.

An der Ernteaktion „Gelbes Band“, initiiert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, beteiligt sich die Stadt Meinerzhagen bereits seit einigen Wochen. In der Touristinfo in der Fußgängerzone Zur Alten Post liegen gelbe Bänder bereit, die Eigentümer an ihre Obstbäume aufhängen und auf diese Weise zeigen können, dass sie einverstanden sind, wenn Äpfel und Co. mitgenommen werden.

Dank der Initiative des Dorfvereins – im Bild Andrea Hengstenberg und Jörg Simon – flattern gelbe Bänder an den Bäumen der Ihnewiesen, die darauf hinweisen, dass das Obst hier gern geerntet werden darf. Darüber freuen sich auch Sandra Clemens (rechts), bei der Stadt verantwortlich für den Bereich Tourismus, und Miriam Folak (links) von der Touristinfo. © Benninghaus

„Wir finden, dass es eine schöne Idee ist, Früchte von Bäumen und Sträuchern zu teilen. Das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit“, so Miriam Folak von der Touristinfo. Über die Initiative des Dorfvereins „Gemeinsam für Valbert“ freue man sich daher sei, sagt auch Sandra Clemens, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus. Der Valberter Verein hegt und pflegt die Obstbäume, die 2019 auf den Ihnewiesen gepflanzt wurden. 14 Bäume wachsen hier mittlerweile. Zuletzt waren im Rahmen des Dorfjubiläums zwei Mirabellen-Bäume gepflanzt worden, zwei zudem Kirschbäumchen stehen auf der städtischen Ausgleichsfläche, bei den übrigen Obstbäumen handelt es sich um Apfelbäume – insgesamt fünf verschiedene Sorten. Auch wenn diese noch keine üppigen Kronen haben – viele Äpfel tragen die Bäume schon jetzt. Nun flattern hier auch gelbe Bändchen, die anzeigen: Hier darf zugegriffen werden.

„Wir kennen Bändchen-Aktion aus dem Norden, da ist das bereits an der Tagesordnung. Daher finden es toll, dass diese Idee nun auch hier umgesetzt wird“, freut sich Andrea Hengstenberg. Der Spielplatz neben den Ihnewiesen sei stets gut besucht, daher sei es auch ein Angebot, das Familien nutzen könnten. „Das ist Naturerlebnis pur“, ergänzt Miriam Folak, die darauf hinweist, dass die gelben Bändchen nach wie vor in der Touristinfo zu haben sind und hier von Obstbaumbesitzern abgeholt werden können, um auf die Erntemöglichkeit hinzuweisen. Eine „Spielregel“ gibt es bei der Aktion: Pflücken sollte jeder behutsam und nur so viel wie benötigt wird.

Andrea Hengstenberg und Jörg Simon vom Dorfverein haben die gelben Bänder an den Bäumen der Ihnewiesen aufgehangen. Hier wird nun angezeigt: Es darf gern geerntet werden. © Benninghaus, Simone

Ein weiteres gelben Bändchen flattert übrigens auch an der Schulstraße – hier steht ein weiterer Apfelbaum der Stadt, den Jörg Simon und Andrea Hengstenberg vom Dorfverein auch mit einem gelben Band versehen haben. Gerne würden sie in Zukunft auch noch weitere Bändchen aufhängen: „Auf den Ihnewiesen könnten wir auch noch zwei Pflaumenbäume gebrauchen“, so ihr Wunsch.