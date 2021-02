Das Aus für die Steinwüsten vor den Häusern?

Antrag von SPD, Grünen und UWG

+ © Isleib, Göran Stößt nicht überall auf Gegenliebe: Steingärten wie dieser gelten als pflegeleicht und liegen im Trend, bieten häufig aber keinerlei grüne Akzente und tragen zur Versiegelung der Flächen bei. © Isleib, Göran

Was sich die Kommunalpolitik im September 2020 vorgenommen hatte, soll nun umgesetzt werden: SPD, Bündnis 90/Die Grünen und UWG wollen dem Trend zum Steingarten einen Riegel vorschieben. Am kommenden Montag berät der Rat ab 17.30 Uhr über einen Antrag der drei Fraktionen, in dem sie eine Gestaltungssatzung für Vorgärten im gesamten Stadtgebiet fordern.