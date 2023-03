Gegen Rassismus: Islamische Gemeinde will aufklären

Von: Sarah Lorencic

Gegen Rassismus setzen sich Cengiz Varli, Vorsitzender der Amadiyya-Gemeinde Lüdenscheid, und Imam Mahmood Ahmad Malhi (rechts) aus Köln ein. © Lorencic, Sarah

„Muslime gegen Rassismus“ heißt die neue Initiative der Ahmadiyya, eine islamische Gemeinschaft, die 55 000 Mitglieder in Deutschland und 220 lokale Gemeinden hat. Eine davon ist in Lüdenscheid niedergelassen und besteht aus Gläubigen aus dem gesamten Märkischen Kreis.

Meinerzhagen/Lüdenscheid – Vorsitzender der Gemeinde ist der Meinerzhagener Cengiz Varli. Für Dienstagabend hatte er die Villa im Park für eine Abendveranstaltung gemietet, um dort allen Interessenten die Gemeinde näher zu bringen und die Aktion „Muslime gegen Rassismus“ vorzustellen (Bericht folgt). In Lüdenscheid ist die Initiative bereits sichtbar: die Ahmadiyya haben Plakatwände gemietet, auf denen Verse aus dem Koran oder Überlieferungen von Propheten stehen, etwa: „Es gibt in der Welt keinen Raum für Diskriminierung in Glauben, Religion oder Ethnie einer Person“ oder auch „Ein Weißer ist nicht besser als ein Schwarzer, noch ein Schwarzer besser als ein Weißer.“

Zu Besuch in Meinerzhagen ist auch der Imam und Theologe Mahmood Ahmad Malhi aus Köln. Der 33-Jährige kommt gebürtig aus Pakistan, wo Ahmadiyya-Gläubige verfolgt werden. Denn vonseiten der meisten anderen Muslime wird die Ahmadiyya-Lehre als Häresie betrachtet und abgelehnt – auch von deutschen Muslimen. Die Ahmadiyya sehen den Prophet Mohammed nicht als letzten an, nur als den letzten gesetzgebenden Propheten, und glauben auch nicht daran, dass Jesus auf die Erde als Messias zurückkehren wird – stattdessen ist der Messias bereits da gewesen: Mirza Ghulam Ahmad, ein persischer Prediger und Begründer der Ahmadiyya-Bewegung (geboren in Indien). Er verkündete, dass Jesus seine Kreuzigung überlebt habe, nach Indien ausgewandert und später eines natürlichen Todes gestorben sei, und beanspruchte, im Geist und in Vollmacht Jesu aufzutreten.

Die Gemeinde, die recht unbekannt ist, versteht sich als Reformbewegung im Islam. Es gibt sie seit den 1880er-Jahren, in Deutschland feiert sie derzeit ihr 100-jähriges Bestehen mit der klaren Botschaft „Islam gegen Rassismus“. Stattdessen will sie aufklären und zeigen, wofür ihre Religion wirklich steht.



Das sei, wie Imam Mahmood Ahmad Malhi ausführt, „Liebe für alle, Hass für keinen“ sowie Frieden, Gerechtigkeit für Mann und Frau und kein Zwang in der Religion. Kopftücher tragen Frauen freiwillig, „niemand darf sie dazu zwingen“, sagt Malhi und kritisiert unter anderem die Situation im Iran scharf. Oft hätten Menschen Ängste vor Muslimen und setzen den Islam mit Islamismus gleich. Doch Gewalt habe nichts mit dem Koran zu tun, viel eher mit patriarchalen Strukturen, wie Mahmood Ahmad Malhi sagt. Gerade in Rassismus und Diskriminierung sieht er das systemische Problem, das häufig zu Radikalisierungen führe.



Rassistische Erfahrungen haben auch die beiden Gläubigen selbst gemacht oder gespiegelt bekommen. „Du kommst in die Hölle“, habe eine Katholikin aus Meinerzhagen der Ehefrau von Cengiz Varli, die ein Kopftuch trägt, gesagt. Oder gar: „Du Terroristin“. Einem Bekannten des Imams habe man auf Bitte um einen Gebetsraum auf der Arbeit die Toilette angeboten. „Das macht mich traurig“, sagt Mahmood Ahmad Malhi. Deshalb möchte die Ahmadiyya-Gemeinde aufklären und damit zu Frieden und einer Welt ohne Diskriminierung beitragen. In Soest möchten eine Ahmadiyya-Gemeinde jetzt eine Moschee errichten.

Was man über die Gemeinde wissen sollte Ahmadiyya Muslim Jamaat, kurz AMJ, ist eine aus der Ahmadiyya-Bewegung hervorgegangene Religionsgemeinschaft. Die Anhänger glauben fest an die bevorstehende weltweite Vorherrschaft des Islam, unter Führung eines ihrer künftigen Kalifen. Die Ahmadiyya wollen „die ursprüngliche Schönheit und Einfachheit des Islam“ wiederherstellen, bei der Verfolgung ihrer Ziele verzichten sie auf jegliche Gewalt. Der Missionseifer der Ahmadiyya gründet sich in der Vision des Gründers Mirza Ghulam Ahmad von der „Eroberung Europas für den Islam“. Die Ahmadiyya lehrt, dass Buddha, Krishna, Abraham und Jesus Christus islamische Propheten waren, sich aber durch Vergessen, Manipulationen und Hinzufügungen die Religionen Buddhismus, Hinduismus, Judentum und Christentum entwickelt haben. In Deutschland gibt es etwa 55 000 Mitglieder und 60 eigene Moscheen und 70 Gebetszentren.