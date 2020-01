"Gefahr": Rutsche an Schule zu hoch

Meinerzhagen - Die Gefahr für die Schüler war offenbar zu groß: Zu besonderen Mitteln musste daher der Baubetriebshof an der Mosaikschule in Meinerzhagen greifen.

Zehn Jahre ist es nun her, dass die „Schülerfirma“ an der damaligen Förder- und heutigen Mosaikschule an der Wahr einen Spielplatz plante und baute. Doch der Spaß hat – zumindest kurzzeitig – ein Ende.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, hat ein externer Prüfer festgestellt, dass die Rutsche nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Daher hat der städtische Baubetriebshof das Spielgerät deinstalliert, um es – mit geringerer Höhe – wieder aufzubauen. Dadurch soll die Geschwindigkeit beim Rutschen reduziert werden. Und damit auch die Gefahr.