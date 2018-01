Gefährlicher Farbschwund: Markierungen auf Meinerzhagens Südumgehung kaum noch zu erkennen

+ © Beil Nur noch schwach heben sich die Reste der weißen Fahrbahnmarkierungen vom grauen Asphalt ab. Möglicherweise wurden sie nicht in der Qualität aufgebracht, die sie haben sollten. © Beil

Meinerzhagen - Die Linksabbiegerspur von der Südumgehung in die Heerstraße ist kaum noch zu erkennen. Auch an anderen Stellen sind die Fahrbahnmarkierungen auf der Umgehungsstraße stark verblasst, dabei wurde sie erst am 1. Juni 2012 für den Verkehr freigegeben. Bis neue Markierungen aufgebracht werden, kann es laut Straßen.NRW allerdings bis in den April dauern.