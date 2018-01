Fahrbahnschwellen sollen Abkürzung verhindern

Meinerzhagen - Wer auf der Volmestraße in Richtung Hit-Markt unterwegs ist, um dann auf die Stadthallenumfahrung zu gelangen, wird unter Umständen von der dortigen Ampelanlage gestoppt.

Für einige Autofahrer ein derartig unerträglicher Zustand, dass sie nach einer „zügigeren“ Lösung suchen. Das ist zwar illegal, aber dennoch sehr beliebt.

Vielfach nutzen die Fahrzeugführer dann den Weg über den Parkplatz an der Stadthalle. Da die direkte Durchfahrt durch das entsprechende Verkehrszeichen verwehrt wird, führt die Ersatzstrecke über den eigentlichen Parkplatz in Richtung Ausfahrt an der Stadthallenumfahrung. Und damit sich der Umstand dann letztendlich auch zeitlich „lohnt“, ist meistens ein flotter Fahrstil angesagt.

Zusätzlich zur allgemeinen Gefährdung hierdurch trifft das die Nutzer des Rad- und Fußweges, welcher die Ausfahrt dort kreuzt, ganz besonders. Um gerade für diese gefährliche Situation eine Verbesserung zu schaffen, stellte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck im Bau- und Vergabeausschuss eine „Gegenmaßnahme“ vor: Insgesamt drei Temposchwellen sollen in Kürze für eine Geschwindigkeitsreduzierung sorgen – und vor allem wegen der nicht unerheblichen Überfahrhöhe von rund 75 Millimetern die Ausweichstrecke unattraktiv machen.

Rund 500 Euro will man sich bei der Stadt Meinerzhagen den Versuch kosten lassen. Gleichzeitig sollen Gespräche über eine eventuell intensivere Kontrolle der verbotswidrigen Durchfahrt durch die Polizei geführt werden.