Soziales Bürgerzentrum "Mittendrin" besteht seit zehn Jahren 

In dieser Frage herrschte nicht nur am Freitag Einigkeit: Ohne das Engagement von Rolf Puschkarsky (rechts) hätte es kein "Mittendrin" gegeben. Zur "Geburtstagsfeier" begrüßte Vorsitzender Oliver Drenkard viele Gäste.

Meinerzhagen - Aus einer Idee entstand eine beispielhafte Gemeinschaftsleistung für und von Meinerzhagener Bürgerinnen und Bürgern. Das Soziale Bürgerzentrum „Mittendrin“ besteht seit nunmehr zehn Jahren. Am Freitag wurde am Prumbomweg Geburtstag gefeiert.

Reger Betrieb herrscht im Sozialen Bürgerzentrum „Mittendrin“ am Prumbomweg stets. Die gemütliche Atmosphäre, das umfangreiche Angebot und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind im Normalfall der Grund hierfür. Am Freitagvormittag gab es darüber hinaus einen weiteren Anlass zu einem Besuch. Das „Mittendrin“ feierte seinen 10. Geburtstag.

Und so herrschte dichtes Gedränge an den aufgestellten Stehtischen. Oliver Drenkard oblag es als erster Vorsitzender des Vereins, die Gäste zunächst zu begrüßen. Zu denen zählten natürlich auch die Vertreter der zwölf Organisationen, die den Verein mittragen.

In seiner Ansprache erinnerte der Vorsitzende an den Initiator, ohne dessen Idee von einem konkurrenzlosen, konfessionsübergreifenden und über die Zuständigkeiten der einzelnen Organisationen im sozialen Bereich hinausgehenden Engagement, der Verein „Mittendrin“ nicht entstanden wäre. Rolf Puschkarsky hatte mit seiner Zielstrebigkeit dafür gesorgt, dass Anfang Dezember 2006 eine Reihe von Zusammenkünften startete, in denen am Ende das Konzept für die gut ein Jahr später erfolgte Vereinsgründung erarbeitet wurde. Sichtbares Zeichen dieser Aktivitäten war Anfang 2008 die Eröffnung des ersten „Mittendrin“ im sogenannten Haus Hoffmann. Am heutigen Standort am Prumbomweg nutzt man das neue Gebäude seit dem 18. Mai 2012.

Gastredner Joachim Stöver, ehemaliger pädagogischer Leiter von Haus Nordhelle, ging in seinem Vortrag auf die allgemeine Bedeutung von sozialen Zentren, in denen besonders die Ehrenamtler deren Funktionieren sichern, ein.

Diese Ehrenamtler lobte auch Bürgermeister Jan Nesselrath in seinem Grußwort. „Dass wir nun dieses besondere Jubiläum zusammen feiern können, macht Mut. Es zeigt, dass Menschen in diesen Zeiten füreinander einstehen, dass eine gute Idee bestand haben kann und dass wir mit Optimismus in die Zukunft blicken können.“

Eine persönliche Gratulationsansprache gab es zudem noch von Dr. Rainer Müller, der neben vielen anderen bei der Gründung des Vereins für eine finanzielle Unterstützung als Sponsor gesorgt hatte. Musikalisch ausgestaltet wurde die Feierstunde im „Mittendrin“ am Freitag von Michael Adolph mit seiner Gitarre.