Mutiger Gastronom: Eröffnung im Lockdown

Gaststätte Zur Listertalsperre in Meinerzhagen eröffnet mit „to go“-Angebot

+ © Benninghaus, Simone André und Rebecca Kattwinkel haben die Gaststätte Zur Listertalsperre eröffnet - trotz Lockdown. © Benninghaus, Simone

Statt hinter der Theke steht André Kattwinkel am Fenster und versorgt seine „Gäste“ mit Schnitzel, Roulade oder Rumpsteak „to go“: Gastronomie während des Lockdowns. Erschwerte Bedingungen auch für die Gaststätte Zur Listertalsperre, die erst seit wenigen Tagen geöffnet hat. Ein Start in einer Zeit, in der Gastronomen eigentlich ausgebremst sind.