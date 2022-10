Erinnerungen an Phántasien: Ende-Klassiker in der Stadthalle

Von: Frank Zacharias

Das Westfälische Landestheater gastiert am 4. November mit der „Unendlichen Geschichte“ in der Stadthalle. © VOLKER BEUSHAUSEN

Ein Roman, der erst zum weltweiten Bestseller, später zum gefeierten deutschen Filmerfolg wurde: „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende begeisterte in den 1980er-Jahren viele Kinobesucher – jetzt wird die Geschichte als Bühnenstück in der Meinerzhagener Stadthalle aufgeführt.

Meinerzhagen - Am Freitag, 4. November, ist das Westfälische Landestheater an der Volme zu Gast, um ab 16 Uhr die Geschichte vom Außenseiter Bastian zu präsentieren, der zum Helden wird. Bastian flieht vor seinen Mitschülern auf den Dachboden der Schule. Dort entdeckt er ein seltsames Buch: „Die unendliche Geschichte.“ Bastian ist magisch angezogen und beginnt zu lesen. Immer weiter taucht er in die Geschichte über das magische Land Phantásien ein. Das grenzenlose Reich schwebt in Gefahr, weil es vom Nichts bedroht wird. Nur Atréju, ein kleiner Junge, stellt sich dem Untergang entgegen. Immer ununterscheidbarer verweben sich Fantasie und Wirklichkeit. Bastian muss den Mut finden, um Held in seiner eigenen Geschichte zu werden und sich auf eine Reise ins Unbekannte begeben.



Das Westfälische Landestheater (WLT) will diese Geschichte in der Meinerzhagener Stadthalle mit viel Phantasie und schauspielerischem Können auf die Bühne bringen. „Es gibt Menschen, die können nie nach Phantásien kommen, und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. Und sie machen beide Welten gesund.“





Eintrittskarten Eintrittskarten für „Die unendliche Geschichte“ am Freitag, 14. November, in der Stadthalle gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro, Gruppen 5 Euro) an den Vorverkaufstellen Buchhandlung Schmitz und Timpe und im Atelier Albrecht. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.