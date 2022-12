Gastronomen blicken zufrieden ins neue Jahr

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Nicole Lüsebrink vom Hotel-Restaurant Am Schnüffel blickt dem neuen Jahr zuversichtlich entgegen. © Popovici, Cornelius

Weihnachten ist vorüber, Silvester steht vor der Tür. Die Festtage bescheren den heimischen Gastronomen wieder volle Tische – trotz der Krisen.

Meinerzhagen – „Wir sind zufrieden!“ Das sagt Ibrahim „Braco“ Mrzljak, wenn er in seinen Buchungsplan schaut. Der bevorstehende Jahreswechsel sorgt im Gasthaus Theile wieder für ein volles Haus. Im Hotel-Restaurant Am Schnüffel sieht es nicht anders aus. Auch hier blickt man dem neuen Jahr 2023 mit Optimismus entgegen.

„Wir haben uns Mühe gegeben“

Die Branche war von der Corona-Pandemie hart getroffen. „Jetzt ist es auf jeden Fall wieder besser als in den Jahren davor. Wir haben uns Mühe gegeben“, zieht Gastronom Ibrahim Mrzljak nach dem Weihnachtsgeschäft ein positives Resümee. Sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtsfeiertag sei das Restaurant gut besucht gewesen, ebenso wie zuvor schon in der Adventszeit.



Zurückhaltung angesichts der allgemein steigenden Kosten verspüre er beim Restaurantbesuch eigentlich nicht, meint Mrzljak. Auch für Silvester sieht es hinsichtlich der Besucherzahl gut aus. Wie an Weihnachten können die Gäste dann aus einer etwas abgespeckten Karte auswählen. „Das machen wir schon immer so, damit die Küche an diesen Tagen auch alles schafft“, erklärt der Gastwirt. Die Zeit sei für das gesamte Personal „nicht ohne“ – wobei man im Gasthaus an der Derschlager Straße froh ist, dass sich alles wieder stabilisiert habe. „Hoffentlich bleibt es so.“



Explodierende Preise

Ein Rückblick sorgt bei Mrzljak allerdings für Kopfschütteln. Zeitweise seien die Kosten explodiert – „nicht normal, wie die Preise hochgegangen sind“, meint er. Ein wenig habe sich das zwar reguliert, aber grundsätzlich teurer sei doch alles geblieben. Ein wenig habe man die Preise daher anpassen müssen.



An diesem Samstag, 31. Dezember, ist das Gasthaus Theile bis 22 Uhr geöffnet. Etwas anders sieht es im Hotel-Restaurant Am Schnüffel aus. Hier können die Gäste auch auf das neue Jahr anstoßen. „Wir machen das ganz gemütlich, also nicht etwa mit Tanz“, erzählt Nicole Lüsebrink. Dafür wird es Mitternacht aber erstmals wieder ein Feuerwerk geben.



Viel Betrieb an den Festtagen

90 Essen sind für den Silvesterabend geplant. An den beiden Weihnachtsfeiertagen waren es sogar noch mehr. „Da hatten wir knapp 300 Essen in eineinhalb Tagen. Das war schon eine Hausnummer“, blickt Nicole Lüsebrink zufrieden zurück. Und auch die Aussicht auf das kommende Fest in 2023 sei jetzt schon gut. „Weihnachten sind wir da jetzt schon fast ausgebucht.“ Viele Stammgäste kommen jedes Jahr an den Festtagen.



Erkältungswelle machte sich bemerkbar

Dass allgemein gespart werde, mache sich bisher bei den Besucherzahlen noch nicht bemerkbar. Auch in der Vorweihnachtszeit sei das Restaurant „sehr, sehr gut“ besucht gewesen. Fast jeden Abend sei man ausgebucht gewesen. Die Erkältungswelle zeigte sich aber auch durch einige krankheitsbedingte Absagen, „auch Corona war dabei“.



Für Januar sehen die Buchungszahlen ebenfalls schon gut aus. Dann, so weiß Nicole Lüsebrink aus Erfahrung, würden immer noch einige „Nach-Weihnachtsfeiern“ stattfinden. Im Februar werde es gewöhnlich etwas ruhiger. Das sei schon immer so gewesen und werde wohl auch im bevorstehenden neuen Jahr nicht anders sein. Daher sei für sie und ihren Mann dann auch Urlaub eingeplant.



Menü und Feuerwerk

Jetzt ist der Fokus aber zunächst einmal auf den Jahreswechsel gerichtet, an dem im Restaurant ein Menü bestehend aus einem Gruß der Küche, Brot, Vorspeise, Suppe, Dessert und dem Hauptgericht mit zwei zur Wahl stehenden Fleischsorten serviert wird.



Dass die Gäste bis Mitternacht bleiben können, sei Tradition. Nur im letzten Jahr sei es noch ein „ganz komischer“ Jahreswechsel gewesen. Nach dem Essen seien dann alle schnell nach Hause gegangen – wahrscheinlich habe das noch mit der Pandemie zusammengehangen, vermutet Nicole Lüsebrink. Nicht alle werden bis Mitternacht bleiben, aber 25 bis 30 Gäste werden es noch sein, die am Schnüffel auf das neue Jahr anstoßen werden. Vielfach kenne man sich, freut sich die Restaurant-Chefin auf einen „schönen, gemütlichen“ Abend und blickt auch dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegen. Immerhin kann dann das 110-jährige Bestehen des Familienbetriebs gefeiert werden.



„Wir legen Wert auf Qualität“

„Wir legen Wert auf Qualität“, betont Gastronomin Nicole Lüsebrink im Hinblick auf das Credo in Küche und Betrieb und verschweigt in diesem Zusammenhang nicht, dass aufgrund der allgemeinen Entwicklung und steigenden Kosten die Preise etwas angehoben werden mussten. „Alles aufzufangen, das ist einfach nicht möglich, dann bleibt man selber auf der Strecke“, so die Meinerzhagenerin. Sie sei aber überzeugt, dass auch ihre Gäste nach wie vor auf Qualität achteten. „Und wenn ich auf die lange Zeit des Bestehens zurückblicke, können wir nicht so viel falsch gemacht haben.“