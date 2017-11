Aus dem Jugendzentrum direkt an die Werkband

Hilfreiche Stunden in der Nachbarstadt: Besucher des Jugendzentrums erhielten jetzt Einblicke in die Ausbildung bei Otto Fuchs. Seit drei Jahren besteht eine Kooperation zwischen der städtischen Einrichtung und dem Meinerzhagener Traditionsunternehmen.

Kierspe - Von der Schul- an die Werkbank? Für vier Besucher des Kiersper Jugendzentrums durchaus vorstellbar. Denn dank eines Projekts, das vor drei Jahren initiiert wurde, wissen sie nun ganz genau, was sie im Arbeitsalltag erwartet.

Zum Beispiel bei der Meinerzhagener Firma Otto Fuchs. Es ist in vielen Fällen eine der schwierigsten, aber auch eine der zukunftsweisenden Entscheidungen: die Berufswahl. „Wo liegen meine Stärken, was kann ich gut und was interessiert mich weniger? Was muss ich für den Beruf leisten und welche Voraussetzungen brauche ich?“

Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Jugendlichen spätestens ab dem neuen Jahrgang. Kooperation seit drei Jahren Genau dort setzte das Jugendzentrum der Stadt Kierspe an, das eine Stütze sein will – und zwar auf professioneller Ebene. Dazu holte sich Christian Schwanke von der Stadt Kierspe den Leiter der technischen Ausbildung bei der Firma Otto Fuchs an Bord, Jürgen Ackerschott. Infolge der damals gegründeten Kooperaiton konnten auch in diesem Jahr wieder vier Jugendliche aus den Jahrgängen 9 der Gesamtschule und des BKT in Lüdenscheid, die auch Besucher des Kiersper Jugendzentrums sind, einen Tag lang in der Ausbildungswerkstatt des Unternehmens Auszubildenden über die Schulter schauen und selbst mit anpacken.

Auszubildende als Helfer Einblicke erhielt die Gruppe in die Bereiche Elektrik und Mechanik. Dort lernten die vier jungen Männer unter anderem, was eine simulierte Instandsetzung ist. Es mussten Werkstücke bearbeitet und Schaltkreise aufgebaut werden. Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr des Meinerzhagener Unternehmens leiteten die Kiersper an und halfen bei Problemen. Dass der Besuch aus Kierspe Auszubildende der Firma Otto Fuchs an die Hand bekommt, erleichtert die Kommunikation untereinander enorm, weiß Christian Schwanke und ergänzt, „so ein Tag bringt den Jugendlichen mehr als jede Erklärung im Internet“.

Am Ende des praktischen Teils gab es für die jungen Gäste noch Informationen über das Bewerbungsverfahren bei Unternehmen. Außerdem erhielten die Teilnehmer Infoblätter über die einzelnen Ausbildungsberufe. Nach der Firma Backhaus in Kierspe ist Fuchs bereits das zweite Unternehmen, das Jugendliche des Kiersper Jugendzentrums zu einer Berufsfelderkundung eingeladen hat.