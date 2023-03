Geschäft hat Generationen verbunden

Traditionsgeschäft schließt - Schwere Wochen im Ausverkauf

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Die letzten Wochen bei Gassmann laufen. Seit Montag gibt es auf alles 20 Prozent. Das Geschäft ist von innen und außen voller „Reduziert“-Hinweise. Viele Meinerzhagener nutzen die Angebote, aber schwer fällt es sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern. © Lorencic, Sarah

Dass dieses Geschäft schließt, kann man in der Stadt noch nicht ganz fassen. Die letzten Wochen werden schwer - für Mitarbeiter und Kunden.

Meinerzhagen – Es ist so weit. Die letzten Tage bei Gassmann sind angebrochen. Am 31. März ist Schluss. Wahrscheinlich noch eher, wie eine Verkäuferin sagt. „Wir müssen ja auch noch aufräumen und zusammenpacken“, sagt sie. Seit 33 Jahren arbeitet sie in dem Geschäft. Ob es ihr schwerfällt aufzuhören? „Ja und wie“, sagt sie und kann ihre Tränen nicht zurückhalten.



Es ist ein ungewohntes Bild. Überall im Laden hängen Prozentzeichen von der Decke, stecken auf Rundständern und kleben an den Schaufenstern. 20 Prozent gibt es seit Montag, 27. Februar, auf alles, was es in dem Geschäft gibt. Und ja, sprichwörtlich auf alles: Denn gefühlt gibt es einfach alles in dem Meinerzhagener Traditionsgeschäft.



Die schönsten Babyklamotten gab es immer bei Gassmann, findet Kerstin Patent. © Lorencic, Sarah

Das kann auch eine 62-jährige Meinerzhagenerin bestätigen, die mit einer der letzten vollen Tragetaschen aus dem Geschäft an der Hauptstraße kommt. „Es ist sehr, sehr traurig“, sagt sie. „Man hat hier immer alles bekommen. Vom Nähgarn, über den Kochtopf bis zur Bekleidung.“ Die Entwicklung in der Stadt ist schwer zu ertragen. „Meinerzhagen stirbt aus“, sagt die 62-Jährige. Nach Hause geht sie jetzt mit einer Tasche voller Ordner, die sie braucht, und mit zwei Tassen, die sie eigentlich nicht brauche, wie sie sagt. Aber so war das bei Gasmann. Man ging hinein und fand doch immer etwas.



Und wenn man etwas suchte, dann fand man es bei Gassmann, weiß Kerstin Patent. „Geh’ zu Gassmann“, rät man jeden in Meinerzhagen, der etwas sucht, sagt die 32-Jährige. Sie schaut am Dienstagnachmittag nicht nur mit ihrer Mutter Silke Schelm noch einmal vorbei, sondern auch mit ihrer Tochter – mit ihr ist sie auf der Suche nach einem schönen Spielzeug. Die Prozente wollen sie noch nutzen und immerhin gebe es bei Gassmann viele teure Markenprodukte. Auch Patent hat hirt als Kind schon mit ihrer Mutter eingekauft und saß vor allem gerne auf dem Spielzeugpferd vor der Eingangstür. „Für 10 Cent konnte man reiten“, weiß sie noch ganz genau. Auch ihre Kinder Arian und Mia saßen gerne auf dem Pferd, dann war es plötzlich weg. Aber Rolltreppe fahren, erzählt eine 42-jährige Mutter, war auch schon für jedes Kind aus Meinerzhagen ein Highlight.



Geschäft hat Generationen verbunden

Dass jetzt alles vorbei sein soll, kann Silke Schelm noch nicht begreifen. „Furchtbar“, ist das Wort, das ihr dazu einfällt. „Kann man sich nicht vorstellen, dass die weggehen.“ Auch sie war schon als Kind in dem Laden, das Generationen verbunden hat. Was wohl folgt?, fragt sie sich.



Jetzt gibt es erst einmal 20 Prozent auf die Restbestände. Kleidung, Schreibwaren, Haushaltsgeräte oder Kinderspielzeug. Es ist viel los in dem Geschäft. Auf jeder der beiden Etagen tummeln sich hier und da Menschen und schauen, ob sie noch etwas Schönes ergattern können. Auf der Suche nach einer Handtasche ist eine 75-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte. Auch sie findet es schade, dass Gassmann schließt, ist aber ehrlich und sagt: „So oft war ich hier aber nicht drin.“Oft sei es einfach zu teuer gewesen und in den jetzigen Zeiten dreht man den Euro einmal mehr um. Die Türen rennt man bei Gassmann in diesen Tagen nicht ein. Vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen. Aber etwas mehr Leben als in den zurückliegenden Wochen herrscht durchaus im Geschäft, zum Teil stehen drei Personen an der kleinen und einzigen Kasse im Laden. Stifte und Hefte, Socken und Schlüpfer, Karten und Geschenkpapier gehen über die Theke. Alles, was man für den Alltag braucht. Dass nun noch einmal mehr los ist, sei einerseits schön, sagt eine Verkäuferin. Aber es hebt die Stimmung nicht. Weder bei den Kunden noch bei den Mitarbeitern. Es werden schwere letzte Wochen