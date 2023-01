Gassmann-Gebäude wechselt den Besitzer

Von: Frank Zacharias

Traditionsstandort seit 1969: Ende März wird das Kaufhaus Gassmann an der Hauptstraße endgültig schließen. Der neue Besitzer der Immobilie ist Uwe Schriever, er sucht nun potenzielle Nachmieter. Archi © F. Zacharias

Das Traditionskaufhaus Gassmann schließt im März - so viel war bereits seit Monaten klar. Jetzt steht auch fest, wer künftig die Immobilie vermarktet - und welche Ideen der neue Besitzer für das Gebäude hat.

Meinerzhagen – Wie geht es weiter mit dem Gassmann-Gebäude inmitten der Stadt? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Stadtverantwortlichen, sondern auch viele Bürger, seitdem bekannt ist, dass das Traditionshaus an der Hauptstraße Ende März schließt. Zumindest eine Nachfolge ist nun aber geklärt: Die Schriever Building GmbH des Meinerzhagener Investors Uwe Schriever hat das Gebäude gekauft und ist nun auf der Suche nach neuen Mietern.

Neuer Besitzer will gewerbliche Nutzung beibehalten

„Mein oberstes Ziel ist es, den gewerblichen Charakter generell zu behalten, dort also weiterhin Einzelhandel anzubieten“, sagte Schriever am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Potenziellen Mietern könne man aber auch eine Aufteilung der Flächen nach Wahl anbieten, betont der Investor. „Ob man dann am Ende nur das Erdgeschoss für den Einzelhandel nutzt und oben Wohnungen entstehen lässt, muss man sehen.“ Die Basis dafür sei in jedem Fall gegeben, schließlich verfüge die Immobilie bereits über einen Aufzug, der später auch gehbehinderten Menschen eine Anmietung von Flächen im Obergeschoss ermöglichen würde.

Lange Liste möglicher Interessenten

Dass der Komplex mit seinen 800 Quadratmetern auf drei Etagen aber durchaus auch für größere Ketten interessant sein könnte, davon ist Uwe Schriever überzeugt. „Schauen wir nur mal nach Werdohl: Dort gibt es zum Beispiel Woolworth. Für solch ein Angebot wären die Flächen in dem Gebäude doch ideal. Warum sollte es Woolworth nicht auch in Meinerzhagen geben?“ Er wolle nun auf jeden Fall eine lange Liste möglicher Gassmann-Nachfolger kontaktieren und hofft damit, weiterhin Leben in dieser bekannten Lage zu haben. Er selbst plane indes derzeit nicht, dort ein Einzelhandelsangebot zu machen – bis 2018 führte er ein Sportfachgeschäft mit Niederlassungen in Meinerzhagen, Attendorn und Lüdenscheid.

Bisherige Inhaberin freut sich für Meinerzhagen

Erleichtert zeigte sich am Donnerstag auch Christine Gassmann-Berger, Inhaberin des Kaufhauses mit Stammsitz in Witten. „Ein möglicher Leerstand wäre wirklich die schlechteste aller Alternativen gewesen“, sagt Gassmann-Berger, die sich auch für die Stadt Meinerzhagen freut. „Ich wünsche Uwe Schriever alles Gute und natürlich eine zündende Idee, bin aber überzeugt, dass das Gebäude nun in guten Händen ist.“

Über den Verkaufspreis wurde offiziell nichts bekannt. Nach MZ-Informationen soll es sich aber um einen mittleren sechsstelligen Betrag handeln, den die Schriever Buildings GmbH für das Gebäude gezahlt hat. Um die Vermarktung des Gebäudes kümmert sich im Auftrag Uwe Schrievers jetzt die Conceptus Immobilien GmbH, die interessierte Mieter unter Tel. 0 23 54/7 78 51 48 erreichen können.