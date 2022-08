Maximaler Bruttoarbeitspreis: 59,5 Cent pro Kilowattstunde

Nach Stadtwerke-Brief: Gaspreis-Schock bei vielen Haushalten

Von: Fabian Paffendorf

Der Valberter Harald Oberschelp hat nachgerechnet: Zu den Konditionen des neuen Gas-Tarifs würde er künftig rund 20 000 Euro im Jahr an Abschlagszahlungen bezahlen müssen. Für den Rentner stellt sich jetzt die Frage, wie er diese horrende Summe aufbringen soll. © Cornelius Popovici

Kunden, die bisher einen sogenannten „mein-gas-100“-Vertrag der Meinerzhagener Stadtwerke hatten, fanden dieser Tage das Kündigungsschreiben und ein „exklusives Neuangebot“ im Briefkasten. Was da aber im Kleingedruckten steht, lässt die Angeschriebenen gerade verzweifelt und verwirrt zurück.

Meinerzhagen - Der Valberter Harald Oberschelp durchläuft aktuell so ziemlich jede Art von emotionalem Zustand, wenn er über den Brief der Stadtwerke Meinerzhagen spricht, der vor einigen Tagen in seiner Post lag. Angst, Wut, Entsetzen, Schockstarre, Galgenhumor – alles im Wechsel. Der Rentner versteht aufgrund „dieser unglaublichen Unverschämtheit“ die Welt nicht mehr, wie er sagt.

Was ihn so auf die Palme bringt, nennen die Stadtwerke „mein-gas-plus“. So heißt der Tarif, der als „exklusives Neuangebot“ vom Versorger angepriesen, nun den bisher bestehenden „mein-gas-100“-Vertrag im Haushalt der Familie Oberschelp ablösen soll.



Natürlich sei man darauf vorbereitet gewesen, dass sich die Kosten für die Gasversorgung aufgrund des Ukraine-Krieges erhöhen würden, meint Harald Oberschelp –„aber bestimmt nicht so!“ Und er macht die Rechnung auf, um die es geht: „Wir sind ein Haushalt mit vier Personen, haben ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung.

Der Gasverbrauch dafür beträgt jährlich rund 35 000 Kilowattstunden. Bisher wurden beim jetzt vom Versorger gekündigten Tarif 5,7 Cent pro Kilowattstunde fällig“. Monatlich habe man bisher einen Abschlag von 200 Euro an die Stadtwerke Meinerzhagen gezahlt. So weit, so gut. Würde sich Oberschelp aber nun sofort für „mein-gas-plus“ entscheiden, würde er 14,22 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, zuzüglich des monatlichen Grundpreises von jeweils 17,85 Euro. Allerdings würde dieser Tarif bloß vom 1. bis 31. Oktober 2022 greifen.



Maximaler Bruttoarbeitspreis: 59,5 Cent pro Kilowattstunde

Denn danach sieht „mein-gas-plus“ vor, dass jede weitere Kilowattstunde Gas mit einem Bruttoarbeitspreis 59,5 Cent zuzüglich des Grundpreises sowie zuzüglich bisher nicht im Schreiben bezifferter Umlagekosten berechnet wird. Der Rabatt von 0,3 Cent pro Kilowattstunde, die der Anbieter einräumt, wäre dabei schon mit eingerechnet.



„Ich soll unterm Strich das Zehnfache für die Gaslieferung bezahlen. Der monatliche Abschlag beträgt ab November dann 1735 Euro. Das ist völliger Wahnsinn, dass ich rund 20 000 Euro im Jahr für Gas bezahlen soll – und das hat doch mit der Realität nichts mehr zu tun“, sagt Harald Oberschelp. Selbst bei den enorm gestiegenen Kosten für die Gasbeschaffung würde seiner Meinung nach die Kalkulation sämtlichen Rahmen sprengen. Das könne nicht sein. „Ich meine, wie soll ich das jetzt einfangen? Allein mit einem Sparduschkopf werde ich meine Kosten wohl nicht senken“, sagt Oberschelp. Ad hoc das Haus jetzt mit einer neuen Wärmepumpe zu versehen, um zu sparen, sei nun auch nicht mehr ohne Weiteres möglich. Einerseits spreche deren gegenwärtige Verfügbarkeit, andererseits der zeitliche Aufwand für die Anträge und Genehmigungen der baulichen Veränderungen dagegen.



„Drastische Erhöhungen nicht von der Hand zu weisen“

Eiskalt erwischt hat das Stadtwerke-Angebot auch andere Meinerzhagener Leser, die in unserer Zeitung nicht namentlich genannt werden wollen, aber ebenso wie der Valberter befürchten, bald ihr Gas nicht mehr bezahlen zu können. Steht ihnen mit „mein-gas-plus“ jetzt wirklich der drohende Bankrott ins Haus? Pauschal ließe sich das nicht sagen, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Berkenkopf meint. „Drastische Erhöhungen beim Gasbezug sind nicht von der Hand zu weisen und treffen den Kunden natürlich hart. Allerdings gab und gibt es entscheidende Faktoren bei der Endpreisgestaltung, die zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage noch nicht bekannt waren“, erklärt Berkenkopf.



Einerseits habe bis dato die Höhe der Gasumlage, andererseits die Gasspeicherumlage nicht festgestanden. „Zumindest bei der Umlage wissen wir jetzt, wie hoch sie ausfallen wird: 2,4 Cent pro Kilowattstunde“, sagt der Stadtwerke-Chef. Angaben zur Gasspeicherumlage fehlten nach wie vor, sodass bis jetzt keine Einpreisung möglich gewesen sei. „Als Bemessungsgrundlage für den vertraglichen Arbeitspreis von 59,5 Cent pro Kilowattstunde sind wir von einem Worst-Case-Wert ausgegangen, der künftig auch nach unten hin korrigiert werden könnte“, führt Berkenkopf fort. Ausgegangen wurde überdies von einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent.

Dass die Bundesregierung diesen für einen befristeten Zeitraum auf 7 Prozent heruntersetzen würde, war ebenfalls bei Unterbreitung des Angebots noch nicht bekannt. „Seit elf Jahren haben wir außerdem ein Rabattierungssystem, das weitere Nachlässe bei der Preisgestaltung zulässt. Wir stehen mit dem neuen Angebot jedenfalls im Vergleich mit anderen Versorgern ganz gut da“, erläutert Michael Berkenkopf und verweist auf das Tarifvergleichs-Portal von Verivox im Internet. Als Beispiel nimmt Berkenkopf dafür einen Vierpersonenhaushalt, 180 Quadratmeter Wohnfläche sowie einen angenommenen Durchschnittsverbrauch von 20 000 Kilowattstunden im Jahr.

In der Übersicht werden je nach Anbieter zwischen 515 und 600 Euro monatlicher Abschlag für den Beispielfall benannt. Im Umkehrschluss bedeutet dies grob überschlagen, dass sich die tatsächlichen Kosten für Familie Oberschelp jährlich auch bei allen anderen Anbietern bei circa 10 000 bis 12 000 Euro einpendeln würden – abzüglich des Mehrwertsteuererlasses und zuzüglich der Gasumlage- und der Gasspeicherumlagekosten.



Egal, wie man es nun drehen und wenden mag, aber dass Harald Oberschelp in Zukunft unter 1000 Euro an Abschlag für den Gasbezug bezahlen muss, ist anhand der gegebenen Faktoren relativ unwahrscheinlich. Dem Rentner hilft das nun nicht weiter in seiner jetzigen Situation: „Ich will keinen schwammig formulierten Vertrag unterschreiben, sondern wissen, wie es jetzt weitergehen soll.“



Stadtwerke kündigen weiteren Info-Brief an

„Diese befristeten Nachlässe werden natürlich auch über den 31. Oktober 2022 weiterhin in das Preisblatt eingearbeitet, müssen aber immer wieder aufgrund der aktuellen Situation neu bewertet werden“, heißt es in einer weiteren Stellungnahme der Stadtwerke. „Hierzu sollte bereits eine weitere briefliche Information an alle angeschriebenen Kunden erfolgen. In dieser Mitteilung sollten auch die nun bekannten Umlagen wie Gasumlage, die Speicherumlage und die abgesenkte Mehrwertsteuer eingearbeitet sein.“ Da diese Punkte aber seit dieser Woche wieder strittig in der Politik diskutiert und infrage gestellt werden, werde sich diese schriftliche Kundeninformation zeitlich verschieben. „Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass der Vertrag monatlich kündbar ist und somit für den Kunden kein Preisrisiko für einen längeren Zeitraum besteht“, heißt es weiter.

Die Kunden der Stadtwerke Meinerzhagen würden in Zukunft häufiger Post von ihrem Gasversorger erhalten. Dies betreffe Informationen zur Gasversorgungssituation, aber auch neue Informationspflichten aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen. Die in dieser Woche beschlossene Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) verpflichte die Gasversorgungsunternehmen, Informationen an alle Gaskunden in Gebäuden zum Gasverbrauch der letzten Abrechnungsperiode und zu den Heizkosten mit aktuellen Preisen zu übermitteln.