Mit Gartenzaun kollidiert: Autofahrer nach Unfall in Meinerzhagen verletzt

Meinerzhagen - Schnittwunden, Schürfverletzungen, eine Beinprellung und 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 22.20 Uhr in Meinerzhagen ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz "Heerstraße 6" vermutlich aufgrund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gartenzaun und zerstörte diesen.

Sowohl am Gartenzaun, als auch am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um einen Atemalkoholwert von 0,29mg/l.

Der Autofahrer wurde zur Polizeiwache Meinerzhagen zur Durchführung einer Blutprobe gebracht.

Beim Aufprall zog sich der Fahrer zwei kleinere Schnitt bzw. Schürfverletzungen am linken Bein zu. Des Weiteren kam es zu einer Schädigung/Prellung des linken Sprunggelenks.

Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab und möchte sich eigenständig in den folgenden Tagen in ärztliche Behandlung begeben.