Initiative und Gäste hoffen auf weitere Stolpersteine

Meinerzhagen - Die Stolpersteine in Meinerzhagen sind seit Langem ein Politikum – am Montagabend wurde das erneut deutlich, als die Initiatoren gemeinsam mit Gästen aus den USA die Verlegung weiterer Steine forderten. Gail Stern, Hinterbliebene einstiger Meinerzhagener Juden, die vor dem NS-Regime fliehen mussten, machte sich für die Erinnerung an das Geschehene stark.

Stolpersteine, ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, erinnern auch in Meinerzhagen an das Schicksal von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben worden sind. Die Aktiven der örtlichen Initiative freuten sich in den vergangenen Tagen erneut über den Besuch zweier Nachfahren jüdischer Familien aus der Volmestadt. Zusammen mit Gail Stern und ihrer Schwägerin Sheri Stern legten sie am Montag auf den Stolpersteinen in der Innenstadt Rosen nieder.

Die quadratischen kleinen Messingtafeln mit den von Hand eingeschlagene Lettern sind im Ort vor den letzten frei gewählten Wohnsitzen der früheren jüdischen Mitbürger verlegt worden; auch an Stellen, an denen die ursprünglichen Gebäude aus den 1930er-Jahren nicht mehr stehen oder durch Neubauten ersetzt worden sind.

Mit den Standorten Hauptstraße 32 und Zum Alten Teich 2 wurden zusätzlich zwei Adressen besucht, an denen noch keine Stolpersteine an das von der Naziherrschaft ausgelöschte jüdische Leben in Meinerzhagen erinnern.

Hoffnung auf weitere Verlegestellen

Es ist ein großer Wunsch von Gail und Sheri Stern, dass auch an diesen beiden Orten das Leben ihrer Liebsten durch Stolpersteine gewürdigt wird. Diese Form der Erinnerung mache bewusst, sagte Gail Stern, dass jedes Opfer ein eigenes Leben und Schicksal hatte, das nun wieder zähle und nicht vergessen werde.

Noch berührender waren die Worte ihrer Schwägerin Sheri auf der Straße Zum Alten Teich. Sie ist verwandt mit den früheren Bewohnern, die von hier vertrieben oder in den Tod deportiert wurden. Ganz besonders hofft Sheril Stern immer noch auf die Hilfe aller Meinerzhagener Bürger, damit auch dort an das Schicksal der früheren Mitbewohner erinnert werden kann. Tief bewegt sprach sie auf der Straße das Kaddisch, eines der wichtigsten Gebete im Judentum.

Interessierte Bürger gedenken Opfern

Der Rundgang zu allen zehn Stolperstein-Orten in Meinerzhagen begann vor dem Haus Zur Alten Post 8. Gut 30 interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden hier von Christina Först aus dem Sprecherteam der örtlichen Initiative Stolpersteine begrüßt.

Sie erinnerte daran, dass an dieser Stelle im Jahr 2014 von Gail Stern und ihrem Bruder Jeff sechs Stolpersteine verlegt wurden. Ihr Vater Ralf Stern war der Sohn von Auguste und Julius Stern, die hier lebten und nach ihrer Hochzeit in Meinerzhagen in das Elternhaus von Julius Stern nach Hohenlimburg zogen.

Vor dem Termin in Meinerzhagen waren Gail und Sheri Stern in Hagen-Hohenlimburg zu Gast, wo sie ebenfalls Stolpersteine besuchten. In der Synagoge konnten sie mit Schülern sprechen und von ihrem und dem Leben ihrer Vorfahren erzählen.

Für Meinerzhagen hoffen die beiden Frauen aus Amerika und die Aktiven der Stolperstein-Initiative ganz fest, dass die noch fehlenden zwei Verlegeorte möglichst noch in diesem Jahr zu Erinnerungsorten werden. „Unsere Meinerzhagener Familien sind verwandtschaftlich alle miteinander verbunden. Es macht uns traurig, dass zwei Familien hier noch nicht berücksichtigt werden konnten“, erklärte Gail Stern.

Für die Amerikanerin, die am heutigen Mittwoch mit ihrer Schwägerin die Rückreise antritt, war es bereits der vierte Aufenthalt in Meinerzhagen. Nach einem ihrer früheren Besuche schrieb sie in einem Dankesbrief, dass die Besuche in Hohenlimburg und in Meinerzhagen tiefe Spuren hinterlassen und ihr Leben verändert haben. „Der ganzen Familie und allen Freunden habe ich von der besonderen Herzensgüte, dem Mitgefühl und dem Sinn für Recht und Gerechtigkeit der Menschen in Meinerzhagen und Hohenlimburg erzählt.“

Essen mit Bürgermeister soll nachgeholt werden

„Freundschaft ist ein großer Begriff. Er bedeutet, vertrauen zu können, Zuneigung zu zeigen und am Leben des Anderen teilnehmen zu können“, erklärte Jochen Trambacz aus dem Sprecherteam zum Abschluss im evangelischen Gemeindehaus. Etwas traurig waren Gail und Sheri Stern, dass sie wegen ihrer zeitigen Abreise nicht mehr der Einladung von Bürgermeister Jan Nesselrath zum Essen mit Gedankenaustausch folgen konnten. Gern wollen sie das bei ihrem nächsten Besuch nachholen