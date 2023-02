Funkenmariechen aus Valbert zu Gast im Landtag

Von: Simone Benninghaus

Die Funkenmariechen traten in Düsseldorf auf. © Lars Kuhlmeier

Auch die Sauerländer können Karneval! Das bewiesen die Valberter Jecken jetzt in Düsseldorf. In der Karnevalsmetropole auf der Bühne: die Funkenmariechen. Beim „Närrischen Landtag“ begeisterten sie auch die rheinischen Karnevalisten.

Valbert/Düsseldorf – Dass eine Abordnung aus dem Ebbedorf während der närrischen Session in die Landeshauptstadt reist, gehört fast schon zum festen „Karnevalsprogramm“ für die Valberter Jecken. Jeder Abgeordnete könne zum Närrischen Landtag einen Karnevalsverein seines Wahlkreises einladen, berichtet Elferratsmitglied Jens Dörnen. „Da gibt es in unserer märkischen Region ja nicht so viele“, schmunzelt er. „Deswegen durften wir schon mehrmals dabei sein.“ Im Olper Raum oder eben am Rhein sehe das natürlich anders aus.

Schützenprinz ist zugleich Prinz Karneval

Und in Valbert gibt es noch eine Besonderheit, denn das der Schützenprinz zugleich auch Prinz Karneval ist, ist eher ungewönlich. Prinz Tobias Scheffler, seine Prinzessin Sarah Frey, die zugleich auch bei den Funkenmariechen tanzt, reisten am Dienstag mitsamt „Gefolge“, bestehend aus einer Abordnung der Valberter Jecken, nach Düsseldorf. Hier erwartete die Sauerländer mit dem Empfang zahlreicher karnevalistischer Regenten ein volles Programm. Allein die Vorstellung aller Prinzen und Vereine dauerte mehrere Stunden.



Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas hieß die Gäste ebenso willkommen wie sein CDU-Kollege Ralf Schwarzkopf. Ein Besuch des Plenarsaals war natürlich ein Muss an diesem Tag.



Funkenmariechen zum zweiten Mal dabei

Der „Närrische Landtag“ im Düsseldorfer Parlament erwies sich mit seinem Bühnenprogramm am Abend schließlich als Höhepunkt. Um halb elf am Abend durften hier die Valberter Funkenmariechen endlich die Bühne erobern und Karnevalisten und Abgeordnete aus ganz Nordrhein-Westfalen begeistern. Die Garde war damit schon zum zweiten Mal beim närrischen Geschehen im Düsseldorfer Landtag dabei, der erste Besuch liege mittlerweile fünf, sechs Jahre zurück, erinnert sich Jens Dörnen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der erneute Ausflug erst mit zweijähriger Verspätung stattfinden können. Schon am Abend war dafür klar, dass die Valberter Jecken auch im kommenden Jahr wieder dabei sein werden. Zur Neuauflage 2024 wurden sie bereits wieder eingeladen.



Jetzt stehen für die Narren und Närrinnen aus dem Ebbedorf aber erst einmal die kommenden Karnevalstage in der heimischen Region auf dem Programm.



In Valbert wird an diesem Samstag Kinderkarneval gefeiert. Auch hier werden die Funkenmariechen auf der Bühne stehen. Das gilt ebenso für die große Weiberfastnachtsparty am kommenden Donnerstag in der Valberter Ebbehalle.