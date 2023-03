Für mehr Sicherheit: Tempo 30 in Valbert umgesetzt

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Tempo 30 soll am Heidehang für mehr Sicherheit sorgen. © Lorencic, Sarah

„Rasen ist Vergangenheit“, schreibt die Stadt Meinerzhagen in ihrer Pressemitteilung. Ob das so ist, wird sich zeigen. Erste Erfolge seien seit der Verkehrsverengung am Heidehang schon festgestellt worden.

Meinerzhagen - Im Oktober hatte die Stadt die Pläne vorgestellt – und nun kann sie „Vollzug“ melden: Seit wenigen Tagen ist die Verkehrsberuhigung am Heidehang in Valbert installiert.

Messungen bestätigten Anwohnereinschätzungen

Zuvor hatten Anwohner darüber berichtet, dass die Fahrgeschwindigkeiten sowohl in Richtung Ebbehalle als auch in Richtung Heidewinkel das vorgeschriebene Tempo von 30 km/h teils weit überschreiten. Messungen der Stadt hatten diesen Eindruck in der Folge bestätigt. Nun ist Abhilfe geschaffen worden. Insgesamt vier Fahrbahneinengungen auf 3,25 Meter wurden vom Bauhof der Stadt in Form von Fertigbetonteilen errichtet. Sie wurden jeweils als zwei gedrehte Verkehrsinseln senkrecht zur Fahrbahn eingebaut. Bisher bestehende Markierungen auf der Fahrbahn hatten zuvor nicht für eine geringere Geschwindigkeit gesorgt. Die Neuerung soll nun den gewünschten Effekt erzielen