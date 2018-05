Fuchsfelgen-Treffen lockt Kenner und Fans

Exklusive Sportwagen aus italienischer Produktion gab es am Himmelfahrtstag auf dem Flugplatz auch zu bestaunen.

Meinerzhagen - Das Fuchsfelgen-Treffen auf dem Flugplatz ist ein hochkarätiges Ereignis für Freunde und Fans von Autos, die auf den geschmiedeten Leichtmetallrädern des Meinerzhagener Herstellers rollen.

So zog es am Donnerstag viele Gäste zur fünften Auflage der gut vorbereiteten Veranstaltung. Angesichts des unbeständigen Wetters mussten Christane Galka vom Fuchsfelgen-Marketing und ihr Team aber zu Plan B greifen. Zelte und Stände boten angesichts einiger Regenschauer den nötigen Wetterschutz.

Wegen der schlechten Wettervorhersage blieb das Interesse hinter dem Top-Ergebnis des vergangenen Jahres zurück. Aussteller und Gastgeber zeigten sich dennoch zufrieden, denn unter den Besuchern gab es dieses Mal viele, die sich intensiv für die vorgestellte Technik interessierten. Hinzu kamen wieder zahlreiche Lenker besonderer Fahrzeuge, die ihre – meist mit Fuchsfelgen bestückten – Liebhaberstücke auf der Start- und Landebahn ausstellten.

Natürlich hatte das gastgebende Unternehmen am Donnerstag nicht nur das Fachpublikum im Auge. Unterhaltung für die ganze Familie war angesagt. Illustrator Lothar Krebs zeichnete für eine kleine Gebühr blitzschnell lustige Karikaturen von den Besuchern. Der Erlös dieser Aktion geht an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Dicht umlagert war gleich nebenan die mobile Küche von Radiokoch und Hoteldirektor Volkhard Nebrich. Er zeigte, wie man modern, gesund und lecker kocht.

Und damit nicht genug: Die Zuschauer durften an diesem Stand auch nach Belieben probieren. Weiter waren die Autohäuser Jürgens (Mercedes) und Kaltenbach (BMW) sowie das Porsche-Zentrum Bensberg mit ausgesuchten Fahrzeugen vertreten. Bei den genannten Marken ist die Firma Fuchs Felgenausrüster. „Das gilt auch für Audi“, ergänzte Christiane Galka, die für diese Marke noch einen Anbieter sucht, der sich nächstes Jahr möglichst mit Premium-Fahrzeugen am Flugplatz-Treffen beteiligt.

Das Fuchs-Tochterunternehmen Schüco war mit dem Ausstellungs-Truck vertreten. Ein Mitarbeiter des TÜV-Nord sowie Vertreter einiger Spezialbetriebe aus dem Pkw-Bereich informierten ebenfalls über ihre Angebote. Die Firma Ley-Kran aus Gummersbach sorgte mit ihrem Lifter für einen grandiosen Blick aus 60 Meter Höhe auf das Ausstellungsgelände. Der offene Korb aus dem vergangenen Jahr war aber angesichts der Wetterprognose einer geschlossenen Kabine gewichen. Weitere Verkaufsstände, eine Schminkstation und eine große Hüpfburg für Kinder rundeten das familienfreundliche Programm ab.

Mit den Porsche-Freunden Bergisches Land und dem Verein 550 Plus waren zudem zwei Autoclubs vertreten. Die Porsche-Fahrer pflegen seit Jahren ein besonderes enges Verhältnis zur Firma Fuchs und machen seit dem ersten Felgen-Treffen mit. Zu 550 Plus gehören Pkw-Besitzer, deren Fahrzeuge 500 PS und mehr leisten.

Ob Verpflegung, Parken, Unterhaltung oder Sicherheit: Beim Fuchsfelgen-Treffen hatten die Veranstalter wieder an alles gedacht. Und am Ende wurden sie dafür sogar noch vom Wetter belohnt, denn nach den Regenschauern über Mittag blieb es für den Rest des Tages wenigstens trocken.