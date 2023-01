Fünf gegen einen: Gruppe schlägt auf 20-Jährigen ein

Von: Sarah Lorencic

(Symbolbild)

Aus einem Streit wurde eine Schlägerei, die das Opfer nur verlieren konnte.

Meinerzhagen - Eine Gruppe Jugendlicher ist am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, im Bereich der Hauptstraße mit einem 20-Jährigen in Streit geraten. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Auf den Streit folgte eine Schlägerei. Fünf der Jugendlichen schlugen auf den 20-Jährigen ein, heißt es weiter. Die Gruppe flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Im weiteren Einsatzverlauf konnten die Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 17 Jahren aber angetroffen und kontrolliert werden. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und benötigte keine weitere medizinische Behandlung. Die Kriminalpolizei ermittelt.