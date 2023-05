Fuchsfelgen auf dem Flugplatz

Klein und Groß sind wieder zum Fuchsfelgentreffen am kommenden Donnerstag eingeladen.

Für Autofans ist dieser Termin ein Muss, aber auch alle anderen werden am Donnerstag, 18. Mai, auf ihre Kosten kommen, wenn auf dem Gelände des Flugplatzes in der Steinsmark in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das Fuchsfelgen-Treffen stattfindet – ein Fest für die ganze Familie.

Meinerzhagen – Zahlreiche Aussteller sowie ein buntes Programm werden für Jung und Alt für einen abwechslungsreichen Tag sorgen, versprechen die Veranstalter.

Räderwelt von Otto Fuchs

Die Firma Otto Fuchs wird als Aussteller ihre Räderwelt zeigen, mit dabei sind als Aussteller Unternehmen der Automarken Porsche und Mercedes Benz und unter anderem die Firmen GTN Automotive, dp Motorsport und Kremer Racing. Der TÜV Nord wird ebenfalls vor Ort sein.

Von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg kommt das Formual Student Team BRS Motorsport, das seit über zehn Jahren von Otto Fuchs gesponsert wird und 2021 den Gesamtsieg auf der Formula Student Spain erzielte – natürlich auf Fuchsfelgen. In dem Fahrsimulator vor Ort ist jeder eingeladen, selber einmal das Lenkrad in die Hand zunehmen.

Programm für die ganze Familie

Der Maler und Illustrator Lothar Krebs zeichnet die Besucher gegen eine Spende – zum Beispiel mit einem Fahrzeug nach eigener Wahl. Die Spenden kommen zu 100 Prozent einer sozialen Einrichtung zugute.

Das mobile Trio sorgt auf dem Fuchsfelgen-Treffen für Musik zum Mitsingen und –swingen. „Stilecht, voller Energie und ohne Verstärker oder sonstige technische Hilfsmittel, ob Oldies und Evergreens, Rock’n Roll und Swing, Schlager und internationale Partyhits – mit ganz viel Spaß und Energie tragen sie zur guten Stimmung bei“, versprechen die Veranstalter.

„Höhenflug“ für die Besucher

Auch in diesem Jahr wird den Besuchern wieder ein „Höhenflug“ geboten. Die geschlossene Personengondel der Kranfirma Ley bietet einen Blick über das Fuchsfelgen-Treffen und über Meinerzhagen.

Schmuck von Pierre Lang wird ebenfalls gezeigt und für die Jüngsten ist das Feuerrote Spielmobil vor Ort, es gibt Kinderschminken und eine Carrerabahn.

Eingeladen sind an Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag alle Fans der Fuchsfelge. Der Eintritt sowie das Parken auf der Grünfläche sind kostenfrei. Die Parkkosten auf der Landebahn betragen zehn Euro pro Fahrzeug.