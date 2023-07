Füchse im MK trauen sich nah heran 

Tiere

+ © Simski Im Gras bei Valbert spielte ein weiterer Fuchs bei einer zweiten Sichtung von Hanna Simski. © Simski

Eine Frau aus Meinerzhagen traut ihren Augen kaum: Zweimal hintereinander sieht sie einen Fuchs und berichtet über diese besonderen Begegnungen.

Meinerzhagen – Hanna Simski traute ihren Augen kaum. Gleich zwei Mal kurz hintereinander hatte sie Begegnungen mit einem Rotfuchs. Ein Mal am Darmcher Grund, ein weiteres Mal in Valbert. Eine ganze Weile konnte die 31-Jährige die Wildtiere beim Spielen in der Wiese beobachten und sich an dem Anblick erfreuen. „Solche Begegnungen machen Meinerzhagen und die Natur in der Umgebung aus“, sagt Hanna Simski. Auf sie schienen die Füchse gar nicht scheu, obwohl sie ganz in der Nähe war. Und an ihrer Begegnung möchte sie gerne alle teilhaben lassen.

+ Spitze Ohren, schmale Schnauze, sechs Kilogramm in der Spitze: Der Rotfuchs ist ein Allesfresser und auch in Meinerzhagen nicht nur im Wald zu sehen. © Simski

Wie Hegeringleiter Fabian Matzner vom Hegering erklärt, sind die Rotfüchse auch gar nicht scheu und zählen zu den sogenannten Zivilisationsfolgern. Da Füchse in erster Linie dämmerungs- und nachtaktiv sind, bekommt man sie tagsüber seltener zu sehen, ungewöhnlich ist es aber dennoch nicht, wie der Jäger weiß. Die Nähe des Menschen mache dem Wildtier nichts – im Gegenteil. „Er hat herausgefunden, dass ihm das Vorteile bietet.“ Sei es das Katzenfutter, Müll, der Komposthaufen oder auch mal ein Huhn. Selbst in Berlin leben Füchse mitten in der Stadt, wie Fabian Matzner weiß. Man muss also gar nicht ländlich leben, um die Wildtiere zu sehen, im Gegenteil. Wo der Mensch ist, ist auch gerne der Fuchs. Ähnlich wie mit Mardern oder Waschbären.

Für gewöhnlich aber stehen vor allem Mäuse auf dem Speiseplan des Fuchses. Und das, erklärt Fabian Matzner, sei gut mit Blick auf die Aufforstung. Mäuse fressen nämlich auch junge Triebe ab und anders als bei Rehen hilft bei Mäusen keine Umzäunung. Übrigens auch ein Grund, warum Füchse in der Region wenig bejagt werden. Sollte man einen Fuchs sehen, der krank wirkt, sollte man das der Polizei melden,die informiert den zuständigen Jäger der dann je nach Situation reagieren kann Tollwut sei zwar sehr lange nicht mehr nachgewiesen worden, aber auch Staupe oder Räude könnten die Tiere haben – um einer Ausbreitung der Krankheiten, die auch auf Hunde übergehen könnten, zu vermeiden, müsste diese Tiere dann erlöst werden.

+ Am Darmcher Grund saß ein Rotfuchs nah am Gebäude und zeigte keine Scheu. © Hanna Simski

In jedem Fall, so zutraulich der Fuchs auch wirken mag, solle man nicht versuchen ihn zu streicheln. Das, meint der Jäger, würde das Tier nicht mit sich machen lassen. Man dürfe nicht vergessen, dass es sich um ein Wildtier handelt. Angst müsse man nicht haben, „aber einen gesunden Respekt“.

Der Fuchs ist nicht mit dem Wolf vergleichbar.