Frühlingsfest und verkaufsoffen an Muttertag: Diese Händler sind bereit

Von: Sarah Lorencic

Apollo Augenoptik hat am Sonntag auch geöffnet: Jessi Baumhof (links) und Lena Duschneit empfehlen den Kauf einer neuen Sonnenbrille. © Lorencic

Am Sonntag ist nach Corona-Pause wieder der Meinerzhagener Frühling. Die Händler öffnen am Sonntag und hoffen auf Kunden.

Meinerzhagen – Auch wenn der Frühling wettertechnisch noch etwas verhalten ist, soll Meinerzhagener am Sonntag erwachen, so der Plan der Volksbank in Südwestfalen, die nach coronabedingter Pause wieder den Meinerzhagener Frühling organisiert. Neben vielen Ständen von Vereinen und Unternehmen werden traditionell die Autohäuser Fahrzeuge an der oberen Hauptstraße präsentieren. Mit dabei sind in diesem Jahr das Meinerzhagener Autohaus, Busenius Automobile und das Autohaus Knabe.

Am kommenden Sonntag werden im Rahmen des Festes auch die Geschäfte geöffnet haben. Wie Davina Falz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Meinerzhagen, auf Anfrage mitteilt, werden folgende Geschäfte öffnen:

Hösel Bürotechnik

Weltladen

Parfümerie H. C.

Apollo Optik

Atelier für Keramikgestaltung

Blumenhaus Krause

Foto Heyder

Betten Lienenkämper

Telekom Shop

Buchhandlung Schmitz

Handarbeiten Sinderhauf

Maiworm Young Fashion

Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler freuen sich über den verkaufsoffenen Sonntag und nutzen das Angebot, wie beispielsweise Petra Carbotta von Maiworm sagt. „Man muss mitmachen, was angeboten wird“, sagt die Filialverantwortliche. Sie hofft, dass am Sonntag viele Kundinnen in das Bekleidungsgeschäft für Frauen kommen. Durch die Autoschau, hofft sie, „werden sicherlich viele Leute angezogen“. Das sei eine Chance, denn es ist „alles tot in Meinerzhagen“, sagt sie und spricht die Pläne für das kommerzielle Zentrum neben der Stadthalle an und stellt die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoller wäre, die Innenstadt zu beleben anstatt einen weiteren Supermarkt zu bauen. Dass das neue Zentrum einen positiven Einfluss haben könnte, wagt sie zu bezweifeln.

„Den Sonntag muss man mitnehmen“, heißt es auch aus der Parfümerie H. C. So lange habe es diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, was an der Corona-Pandemie und dem dadurch fehlenden Frühlingsfest in Meinerzhagen lag. „Wir hoffen, dass viele Menschen in der Stat sind, die uns dann auch mal besuchen kommen“, sagt die Verkäuferin weiter. Nur die vorgegebene Öffnungszeit von 12 bis 17 Uhr findet man in der Parfümerie etwas fragwürdig. Die erste Stunde, so die Annahme, werde wegen der Mittagszeit wenig los sein. Die Spanne von 13 bis 18 Uhr hätte man besser gefunden.

Hoffen auf viele Kunden

Im Telekom-Shop freut sich Pierre Wotzka über die Sonntagsöffnung. Er hofft, all den Kunden damit eine Möglichkeit zu bieten, in den Laden zu kommen, die es unter der Woche wegen des Berufes nicht schaffen. „Wir sind für die Kunden persönlich da“, lautet die Botschaft.