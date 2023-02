Frontalunfall auf A45-Zubringer: Verletzte Verursacher flüchten

Von: Sarah Lorencic, Sarah Reichelt

Zwei Autos stoßen am Sonntag frontal zusammen. © Feuerwehr Meinerzhagen

Zwei Autos stoßen am Sonntag auf dem A45-Zubringer frontal zusammen. Die Unfallverursacher rennen weg. Einer kommt wieder, der andere ist verschollen.

Meinerzhagen – Ein Unfall, der sich am Sonntagmittag ereignet hat, wirft Fragen auf. Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt, wie Polizeihauptkommissar Christoph Flesch auf Nachfrage erklärt. Unklar bleibt, wer an dem Frontalaufprall, der zum Glück nur mit leicht verletzten Personen geendet hat, Schuld hat. Das Auto ist zwar klar, der Fahrer aber nicht.

Zwei Pkw, ein Audi A4 und ein Toyota Auris, waren auf dem Weg Richtung Meinerzhagen als sie an der Kreuzung der Landstraßen 173 und 306 miteinander kollidierten. Der Fahrer des Audis hat eine rote Ampeln missachtet hat und hat dabei einer 48-Jährigen aus Höhn im Westerwald die Vorfahrt genommen. Die Frau, die alleine unterwegs war, wurde leicht verletzt. Kurz nach dem Aufprall stand sie allerdings auch alleine am Unfallort, weil sich die beiden Insassen aus dem Audi A 4 vom Ort des Geschehens schnell in Richtung Scherl entfernten.

Audi-Insassen flüchten

Einige Zeit später, gibt Christoph Flesch den Hergang wieder, kam einer der beiden Audi-Insassen, ein 23-jähriger Kiersper, der ebenfalls leicht verletzt war, zurück, und gab an, der Fahrer zu sein. Ob das stimmt, sollen nun Ermittlungen zeigen. Wo der zweite Insasse hingeflohen ist, konnte der Kiersper nicht sagen. Rund 45 Minuten hat man nach dem vermutlich ebenfalls Verletzten gesucht und als Unterstützung die Löschgruppe Lengelscheid mit ihrer Drohne hinzugerufen. Ohne Erfolg. Seitdem ist die Polizei auf der Suche nach dem zweiten Insassen. Dazu habe man bereits alle umliegenden Krankenhäuser abtelefoniert und Zeugenaussagen ausgewertet.



Klar ist nur, dass nichts klar ist. Im Laufe des Montags seien immer neue Erkenntnisse hinzugekommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte Christoph Flesch dazu zunächst keine weiteren Angaben. Aufgrund des unüblichen Verhaltens stellen sich weitere Fragen. Vor allem, warum sich die Audi-Insassen vom Unfallort entfernt haben. „Aus Schock macht man schon mal Dinge, die man hinterher nicht rational erklären kann“, sagt der Polizeihauptkommissar. Ob es der Schock war, werde sich zeigen.

Bis circa 15.15 Uhr war die Straße voll gesperrt, was nötig war, weil der Toyota mitten auf der Kreuzung stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Audi wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Wir berichten weiter.



Erstmeldung: Am Sonntagmittag kollidierten zwei Autos auf dem A45-Zubringer Richtung Frankfurt in Meinerzhagen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen mitteilt, handelt es sich um einen Frontalunfall. Der Löschzug Meinerzhagen wurde alarmiert.

Zwei Pkw stießen laut Angaben der Feuerwehr im Kreuzungsbereich zusammen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Zeugen beobachteten, dass ein Verletzter aus einem Fahrzeug stieg und Richtung Scherl flüchtete. Die Polizei und die Feuerwehr starteten direkt eine große Suchaktion. Die Löschgruppe Willertshagen der Feuerwehr wurde hinzugerufen, auch die Drohneneinheit der Löschgruppe Lengelscheid half bei der Suche mit.

Der andere Mitfahrer aus dem Fahrzeug des Flüchtigen wurde währenddessen von der Polizei befragt - ohne Erkenntnisse. Die Suche nach der Person wurde nach etwa 45 Minuten abgebrochen. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei.