Meinerzhagener freuen sich über ersten Profi-Haarschnitt seit zehn Wochen

Lock(en)down-Ende

+ © Zacharias, Frank Pietro Trisolini (rechts) im Friseursalon Figaro an der Derschlager Straße. © Zacharias, Frank

Endlich wieder ran an die Schere! Seit Montag dürfen Friseure wieder ihre Türen für die Kundschaft öffnen – so auch Pietro Trisolini vom Salon Figaro an der Derschlager Straße.

„Wir sind jetzt erst mal bis Mitte März ausgebucht“, sagt der Haar-Experte, der sich am Montag ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen über die Rückkehr in den Alltag freute.

Der „Vor-Corona“-Zustand ist deshalb natürlich längst nicht erreicht: Weiterhin ist das Tragen medizinischer Masken für Kunden wie Friseure obligatorisch. Außerdem ist die Zahl der Besucher beschränkt: Aufgrund der Größe des Salons darf Trisolini aber immerhin bis zu sieben Kunden gleichzeitig bedienen.