Alles wird teurer

Friseurbesuch: Kunden müssen sich auf höhere Preise einstellen

Von: Sarah Lorencic

Derya Kocpinar spart, wo sie kann im Salon, um die Preise nicht noch einmal erhöhen zu müssen. © Sarah Lorencic

Es wird nicht lange anders gehen, heißt es aus den Friseursalons der Stadt. Die einen haben schon die Preise erhöht, andere müssen wohl noch. Manchen versuchen alles, damit es nicht so weit kommen muss.

Meinerzhagen – Eigentlich könnten die Friseurinnen und Friseure langsam wieder aufatmen: Die Masken- und Testpflicht ist schon lange weggefallen, auch Zeitschriften und Kaffee werden in Salons wieder angeboten. Doch die höheren Mindestlöhne, die steigenden Ladenmieten und die explodierenden Energiepreise setzen dem Handwerk zu. Und die Folgen der Pandemie machen sich nun auch bemerkbar. Die Preise könnten steigen, wie eine Umfrage unter den Meinerzhagener Friseurinnen und Friseuren ergeben hat.



„Das trifft uns auch“, sagt Derya Kocpinar. Corona war schon eine Krise, die kaum zu bewältigen war. „Wir haben nach Corona die Preise angehoben und deswegen jetzt erst mal nicht“, sagt die Leiterin des Friseurs Chaarisma. Und sie hofft, dass sie die Preise auch nicht weiter erhöhen muss. Denn alles ist teurer geworden. Bei den Energiekosten angefangen, aber auch alle Produkte kosten mehr im Einkauf. Umlegen auf die Kunden hält die Friseurin allerdings noch für falsch.

Friseur Chaarisma lässt die Außenbeleuchtung aus, um Strom zu sparen. Die Inhaberin Derya Kocpinar hofft, dass es etwas bringt. © Sarah Lorencic

Der Gang zum Friseur „muss bezahlbar sein“, sagt sie und hat Verständnis für die derzeitige Situation, in der so gut wie jeder aufs Geld achten muss. Noch kommen die Kunden in den Salon, sagt Derya Kocpinar. Aber das Verhalten habe sich bereits geändert. Mehr Haare fallen auf den Boden, weil die Männer nicht mehr alle vier, sondern alle fünf oder sechs Wochen kommen. Und auch die Ansätze bei Frauen werden länger, weil sie später kommen als sonst und anstelle von Kuren werden nur noch Spülungen genommen. Bevor die Kunden also gar nicht mehr kommen, versucht die Geschäftsleitung die Preise auf dem jetzigen Niveau zu halten.



Und dafür tut sie einiges. Der Schriftzug über dem Eingang der Filiale ist jetzt abends ausgeschaltet genauso wie die Beleuchtung an den Frisierspiegeln im Salon. Das Wasser an den Waschbecken kommt aus Wassersparhähnen und die Tür bleibt immer geschlossen. Was mit Blick auf Corona auch wieder nicht richtig ist, sagt sie. Die Abschlagszahlungen im Monat hat die Meinerzhagenerin erhöht und hofft, dass sie bei der Abrechnung Anfang kommenden Jahres keine böse Überraschung erhält. Davon ist dann am Ende abhängig, ob die Dienstleistungen teurer werden müssen oder nicht. Wo sie intern sparen kann, spart sie auch. „Ich nutze die Krise nicht aus“, sagt sie. Sie will auch diese Krise mit ihren Kunden überstehen. „Wir sind wie eine Familie“, sagt sie zu ihren Stammkunden. Nach dem Lockdown kamen viele wieder in den Salon und zahlten zwei Schnitte, obwohl sie nur einen erhalten haben. Ihr Argument: ohne Lockdown wären sie auch gekommen. Gemeinsam durch die Krise lautet die Devise bei Chaarisma.



Alles wird teurer

„Die Preise müssen wir erhöhen“, sagt Ebru Saylan von Haarwerk. Denn auch die Nebenkosten seien gestiegen. Ohne eine Erhöhung der Dienstleistungen ist es dem Friseursalon nicht mehr möglich, die Preise zu halten. Sigrid Drupp hat eher andere Probleme. Sie ist als mobile Friseurin aktiv und hat keine Energiekosten für ihren Laden zu zahlen. Allerdings ist sie nur mit dem Auto mobil, das häufig getankt werden muss. Und das macht bei den derzeitigen Spritpreisen auch einiges aus. Die 60-Jährige hat aber nicht vor, ihre Preise anzuheben. Müsste sie von dem Job alleine leben, wäre das anders, sagt die Friseurmeisterin.

Ebru Saylan ist von den Einnahmen abhängig. Die Friseurin und Inhaberin von Haarwerk an der Oststraße hat erst im vergangenen Jahr ihren Salon eröffnet und bangt schon jetzt. Mutig war sie als sie noch in der Corona-Pandemie einen neuen Friseursalon eröffnet hat. In der Pandemiezeit „ging es noch“, sagt Saylan. „Die Krise jetzt trifft uns sehr“, sagt die Meinerzhagenerin. Aber jetzt kommt vieles zusammen. „Alles wird teurer“, sagt sie zum einen und zum anderen: „Und die Kunden werden auch immer weniger.“ Wie ihre Kolleginnen merkt auch sie, dass die Kundinnen und Kunden immer mehr Zeit zwischen den Haarschnitten lassen. Sowohl Frauen als auch Männer.



Gesetzlicher Mindestlohn

Ja, die Preise hat sie bereits erhöhen müssen, sagt sie. „Aber in einem guten Rahmen.“ Drei Euro teuer sind die einzelnen Dienstleistungen geworden. Mit ein Grund dafür sei auch, dass die Mitarbeiter seit Oktober den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro in der Stunde erhalten. Die zahlt Ebru Saylan gerne, aber wenn plötzlich zudem alles andere auch teurer wird und die Kunden zudem ausbleiben, wird es finanziell schwierig.



Die Aushilfskräfte stehen deshalb seltener im Laden als zuvor. Nur dann, wenn auch Kunden da sind. Sie zu bezahlen, wenn niemand im Frisierstuhl sitzt, kann sich die Inhaberin nicht mehr leisten. „Wir hoffen jetzt aufs Weihnachtsgeschäft.“ Auch wenn es auch im Dezember sicherlich Unterschiede geben wird. 2021 war der Terminplan zu dieser Zeit voll. Jetzt sind noch viele Lücken im Kalender.



Wie es beim Friseur so ist, wird auch viel erzählt. Auch über das bevorstehende Fest. Geschenke, erzählten viele Kunden, mache man nur noch den Kindern. Die Erwachsenen bekommen, wenn überhaupt, etwas Kleines. Vielleicht ja einen Gutschein für einen Friseurbesuch? Denn auch durch diese Krise müssen die Meinerzhagener am Ende gemeinsam durch.