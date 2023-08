Freundlichkeit ist auch am Grill das A und O

Mit seinem Grillwagen steht Rudi Stein jeden Freitag an seinem angestammten Platz auf dem Markt. „Hier ist die Fressmeile“, schmunzelt er mit einem Blick auf die Wagen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft.

Meinerzhagen – Bedeckter Himmel und endlich mal kein Regen. Richtiges Sommerwetter aber auch nicht. „Optimal“, sagt Rudi Stein und erklärt auch gleich warum. „Wenn es richtig warm ist, grillen die Leute auch gerne selbst zuhause.“ Und wenn das Thermometer im Sommer mal über 30 Grad zeigt, wird es in Rudi Steins Grillwagen brütend heiß. „Dann hab’ ich hier auch mal 60, 70 Grad“, erzählt der Markthändler.

Mit seinem Grillwagen steht Rudi Stein jeden Freitag an seinem angestammten Platz auf dem Markt. „Hier ist die Fressmeile“, schmunzelt er mit einem Blick auf die Wagen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Mittags herrsche bei ihm und seinen Kollegen viel Betrieb. „Dann ist hier richtig was los, wenn alle in ihrer Mittagspause Hunger haben.“

Motzkuhns Grillhähnchen würden in Meinerzhagen schon seit Jahrzehnten verkauft, ein Obsthändler habe den Grillhähnchenstand seinerzeit in die Volmestadt gelotst. Rudi Stein selbst fährt seit mittlerweile 18 Jahren Freitag für Freitag von Betzdorf an der Grenze vom Siegerland zum Westerwald ins Sauerland nach Meinerzhagen. Mittwochs geht es nach Lüdenscheid, an den anderen Tagen – außer sonntags und montags – verkauft Stein Grillhähnchen auf Märkten im Siegerland. Das heißt für ihn: Morgens um vier beginnt der Tag. „Eine Tasse Kaffee, dann geht es los“, erzählt Rudi Stein, dass er seinen Kolleginnen jeden Morgen zunächst beim Beladen der beiden Grillwagen und der beiden Geflügelwagen helfe. Frische und Qualität, das zählt, sagt Stein. Das Geflügel stamme von Höfen im Kreis Paderborn, geschlachtet werde es in Dellbrück, gewürzt und zubereitet dann im Betrieb. Zum Geflügel wird am Grillstand hausgemachter Nudelsalat angeboten.

Schon früh am Morgen drehen sich die Hähnchenspieße auf dem Grill, etwa ab halb neun sind die ersten fertig – für die Kunden, die sich nach dem Einkauf auf dem Markt das Mittagessen für Zuhause mitnehmen. Der Grillduft zieht an, auch wer gerade über den Platz eilt, ruft oft ein schnelles „Moin“. „Die Freundlichkeit zählt“, steht für Rudi Stein fest. Wer auf den Markt komme, schätze meist auch einen kleinen Plausch. „Mal ein kleiner Scherz, freundlich sein, das ist das A und O. Gerade die älteren Leute brauchen das“, meint Rudi Stein, der die meisten seiner Kunden kennt, sich über die ältere und jüngere Kundschaft gleichermaßen freut. „Dass die Jungen kommen, ist gut, die stellen auch fest, dass es schmeckt.“

Rudi Stein hat andererseits aber auch festgestellt, dass sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren verändert habe. Ob Corona der Auslöser war, oder ob es die Sorgen über die Folgen des Ukraine-Krieges sind, weiß er nicht und bedauert: „Heute haben ja alle keine Zeit mehr.“ Dafür geht der Blick immer häufiger aufs Handy. Auch während des Einkaufs.

Trotz alledem, seine Arbeit erfüllt ihn immer noch. Mit bald 63 Jahren könnte er ja bereits in den Ruhestand gehen, „ich mache aber noch zwei, drei Jahre, weil es einfach Spaß macht.“ Insbesondere nach Meinerzhagen komme er jede Woche gerne mit seinem Grillwagen. „Hier kann man einfach mit vielen Leuten sprechen.“ So sehr er genau das schätzt an seiner Arbeit – „in meinem Urlaub liebe ich Ruhe“, schmunzelt Rudi Stein.

Das heißt jedoch nicht, dass das Gegenteil auch in Sachen Grillhähnchen der Fall ist, und zuhause keine Hähnchen im Backofen landen. „Das ist überhaupt nicht so“, verneint der Markthändler: „Hähnchen gab es bei uns zuletzt noch am Wochenende.“ Er esse gerne Geflügel, „weil es einfach schmeckt.“ Ob zarte Hähnchenbrust oder krosse Hähnchenkeulen – „das ist einfach der Hammer.“