Freundeskreis löst sich auf: Ex-Bürgermeister als Liquidator

Von: Gertrud Goldbach

Teilen

Wieso und warum der Freundeskreis sich für eine Auflösung des Vereins entschlossen hatte, erläuterte der Vorsitzende Erhard Pierlings (stehend). © Goldbach

Vor 27 Jahren wurde der Freundeskreis der Diakoniestation Meinerzhagen ins Leben gerufen. Auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen die anwesenden Mitglieder seine Auflösung. Doch bevor es zu dieser Entscheidung kam, wurden die üblichen Tagesordnungspunkte abgehandelt.

Meinerzhagen – Der Vorsitzende Erhard Pierlings gab einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr, das die Kassiererin Gudrun Weiße mit Zahlen bekräftigte. „In unserer besten Zeit hatten wir 181 Mitglieder“, berichtete sie. „Jetzt sind wir nur noch 59 Mitglieder. So sind neben den rückläufigen Spenden auch die Mitgliedsbeiträge geschmolzen.“ Sodann kam es zur Vorbereitung der Auflösung. „Wir haben immer noch treue Mitglieder im Verein“, begann Erhard Pierlings. „Wir mussten in den letzten Jahren auch feststellen, dass sich die Spendenaufkommen auf andere Vereine verlagert haben. Unser Freundeskreis hatte von Anfang an die seelische Betreuung im Blick, gerade auch zur Zeit der Einführung der Pflegeversicherung“, führte Pierlings aus. Die Spenden und Beiträge wurden in der Vergangenheit dafür eingesetzt, für Menschen mehr Zeit zu finden, sich mit ihnen zu unterhalten, sie zu trösten. „Das war uns wichtig und ist heute noch wichtig“, betonte Pierlings.

„Man muss auch Gutes aufgeben können“

Zudem änderte sich die Welt der Diakoniestationen. So wurde die Diakoniestation Meinerzhagen überführt in einen Verbund mit Kierspe, Halver und Schalksmühle. Das brachte Abstand. „Man muss auch Gutes aufgeben können“, schloss Pierlings. „Das noch auf den Konten befindliche Geld fließt der Kirchengemeinde zu, die es nur für diakonische Zwecke verwenden darf.“

Damit der Freundeskreis sich juristisch abwickeln kann, braucht er einen amtierenden Vorstand. So wählte die Versammlung den bestehenden Vorstand komplett wieder mit Erhard Pierlings als Vorsitzenden, Dirk Stermann als seinen Vertreter, Gudrun Weiße als Kassiererin und Marianne Höper als Schriftführerin. Die Anwesenden erhielten anschließdend aber auch die Möglichkeit zur Diskussion. „Es war eine gute Zeit, die Zeiten sind anders geworden, jetzt muss etwas anderes kommen“, begann Pfarrer Peter Winterhoff die Aussprache.

Renate Bremicker schlug vor, einen Teil des noch vorhandenen Geldes der Diakoniestation zu überweisen. Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase bekräftigte, dass der diakonische Schwerpunkt der Gemeinde die Tafel sei. Die Versammlung beschloss einstimmig, dem Diakonieverbund 2023 zumindest noch 7000 Euro zuzuführen. Zum Liquidator wurde Erhard Pierlings bestimmt.

Schwester Marion berichtete indes direkt von der Arbeit der Diakoniestation, die derzeit 278 Klienten und täglich 240 Einsätze habe. „Die Spenden wurden immer für eine diakonische Zeit eingesetzt“, bekräftigte sie.

Zum Schluss sprach Pierlings seinen besonderen Dank den treuen Mitgliedern aus und allen, die den Verein unterstützt haben. Kemper-Kohlhase dankte dem Leitungsteam für seinen Einsatz, besonders Gudrun Weiße und Erhard Pierlings, die von Anfang an dabei waren.

Vorstandswahlen trotzdem nötig