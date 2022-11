Freude schenken im Karton - der Countdown läuft

Von: Simone Benninghaus

Auch bei Carmen de Giorgi in der Kostbar in Valbert können die Weihnachtskartons abgegeben werden. Kristin und Andreas Gogarn leiten alle Paketen der Sammelstellen weiter. © Benninghaus, Simone

Es sind Geschichten wie die von der knallrosa Badehose, die für Kristin Gogarn sowohl Bestätigung als auch Inspiration sind: „Eine Junge sollte die Hose bekommen, und man war sich zunächst unsicher wegen der jungenuntypischen Farbe. Aber er hat sich einfach tierisch gefreut, weil er endlich an der Sommerschwimmzeit des Kinderheims, in dem er lebte, teilnehmen konnte“, erzählt die Valberterin. Die Badehose gehört zu den Schuhkarton-Geschenken, mit denen die christliche Organisation Samaritan’s Purse Jahr für Jahr bedürftigen Kindern Freude schenken möchte.

Meinerzhagen/Kierspe – Gesammelt werden die Kartons auch in beiden Volmestädten. Noch bis Montag, 14. November, können Kartons gepackt werden.

Seit drei Jahren engagieren sich auch Andreas Gogarn, Küster der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert, und seine Frau Kristin für die Aktion. Sie sei in einem christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen, erzählt Kristin Gogarn. Ihre Mutter habe sich in Sachsen für die Rumänienhilfe engagiert, der Vater ebenfalls. „Da hat man schon mitbekommen, dass es viele Familien gibt, die in Not und Elend leben müssen.“



Kinderaugen zum Strahlen bringen

„Einfach schön“ sei es, wenn durch die Aktion der Samaritan’s Purse eine kleine Freude zu Weihnachten geschenkt werden könne, ist Kristin Gogarn überzeugt: „Was gibt es Schöneres, als Kinderaugen zum Strahlen zu bringen?“, fragt sie.



209 Weihnachtskartons seien im vergangenen Jahr gesammelt worden, berichtet Ehemann Andreas. Diese Zahl sei auch zwei Firmen zu verdanken gewesen, die sich beteiligt hätten.



Frauenkreis unterstützt mit Gestricktem

Auch der Frauenkreis der evangelischen Gemeinde unterstütze die Aktion durch eine Spende, berichtet Gogarn: „Die Frauen haben außerdem Socken, Schals oder Mützen gestrickt, die auch in den Kisten verpackt werden“, freut er sich über die Unterstützung.



Die Weihnachtskartons aus Kierspe, Meinerzhagen und Valbert werden gesammelt und nach Berlin geschickt, wo sie wie alle anderen eintreffenden Kartons in der Weihnachtswerkstatt der Organisation noch einmal kontrolliert werden. Denn jeder Karton sollte altersgererecht gepackt sein – entweder für Jungen oder für Mädchen. Unterschieden wird nach den Altersklassen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre. „Sowohl für Jungen als auch für Mädchen gibt es viele Dinge, die Freude bereiten“, sagt Kristin Gogarn, die das ganze Jahr über nach kleinen Geschenken Ausschau hält, die für die Aktion verpackt werden könnten. Jeder Karton sollte ein „Wow-Geschenk“ enthalten wie ein Kuscheltier, eine Puppe oder einen Fußball. Passend seien Springseile, Puzzle oder Knete und darüber hinaus Hygieneartikel, Schulartikel, Süßigkeiten wie Traubenzucker oder Lutscher oder Kleidung und Accessoires wie Mützen oder Haarspangen.



Geschenke sollten neu sein

Wichtig: Die Geschenke sollten neu und nicht schon gebraucht sein. Das sei eine Frage der Wertschätzung, findet die Valberterin. Alle Kisten würden entsprechend geprüft, das gelte auch hinsichtlich des Spielzeugs: „Kriegsspielzeug oder gefährliches Spielzeug wird aussortiert.“ Zudem werde in der Weihnachtswerkstatt darauf geachtet, dass alle Weihnachtskartons in ähnlichem Umfang gefüllt sind – ansonsten würden sie aufgefüllt.



Kartons in einer einheitlichen Größe sind noch an einigen Sammelpunkten erhältlich. Durch die Kartons sein gewährleistet, dass alle Geschenke einen ähnlichen Umfang haben. „Normale Schuhkartons gehen aber auch“, sagt Kristin Gogarn, die bereits nach Berlin reiste, um in der Weihnachtswerkstatt mitzuhelfen – „eine schöne Erfahrung“, resümiert sie.



Von Berlin aus werden die Weihnachtspakete nach Osteuropa und in Länder wie Bulgarien, Georgien, Litauen, Rumänien und die Ukraine gebracht. Über Kirchengemeinden vor Ort werden sie hier in Gemeinschaftsaktionen verteilt. „Da viele Familien orthodox geprägt sind und daher später Weihnachten feiern, findet die Verteilaktion bis Februar statt“, so die Valberterin Kristin Gogarn.



Abgabestellen

Weihnachtskartons können hier abgegeben werden: Familie Haßler, Gerichtsstr. 8, Meinerzhagen, Fotoatelier Albrecht, Derschlager Str. 8, Meinerzhagen, LVM Schoppmann, Friedrich-Ebert-Str. 331, Kierspe, LVM Schoppmann, Ihnestr. 35, Valbert, Kostbar, Ihnestr. 21, Valbert, in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für die Zuwendungsbestätigung). Pro beschenktem Kind erbittet Samaritan’s Purse eine Spende von zehn Euro. Jeder darüber hinaus gehende Betrag sei wertvoll, um die steigenden Kosten, unter anderem im Bereich Logistik, decken zu können. Nähere Informationen unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org



Wer selbst keinen Schuhkarton packen kann, kann online unter https://www.online-packen.org/ einen Online-Schuhkarton, den sogenannten OSKAR, packen.