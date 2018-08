Schäden werden beseitigt

Meinerzhagen/Valbert - Das momentane Wetter bietet es geradezu an: Derzeit werden die Straßenschäden beseitigt.

Eine entsprechende Asphalttruppe des Baubetriebshofes ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um die Schäden auszubessern.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet von Meinerzhagen ist die Drolshagener Firma Spies seit einiger Zeit mit der Sanierung von maroden Fahrbahnflächen beschäftigt.



Damit erfüllt sie den Teil des Straßenunterhaltungsprogramms, um das sich beauftragte Fremdunternehmer kümmern. Hierbei handelt es sich insgesamt um ein Kostenvolumen von 150 000 Euro – vorgesehen für Arbeiten im sogenannten konventionellen Heißasphaltverfahren.



Das eingeplante Teilstück in der Heerstraße ist bereits fertiggestellt, weitere Asphaltierungsarbeiten stehen noch in der Ortslage Unterworbscheid, zwischen Ingemert und Oberingemert, in einem Teilbereich in Wilkenberg, in Kropplenberg, in Butmicke und auf dem Taubenweg an. Zudem will man sich auf der Birkeshöh mit dem Fußweg zwischen der Mühlenbergstraße und der Straße Im Kumpenhahn befassen.



Neben diesen größeren Sanierungsbereichen ist der Bauhof der Stadt Meinerzhagen momentan aber auch noch in einer anderen Mission auf den Meinerzhagener Gemeindestraßen und Wegen im Einsatz: Der Beseitigung von Schlaglöchern.



Erfasst werden diese kontinuierlich bei den Straßenkontrollen. Die dabei festgestellten Mängel werden dokumentiert und der Reparaturauftrag an den Bauhof erteilt. Einer von diesen hatte der „Asphalttruppe“ die Strecke zwischen der Landstraße 528 und 323 (Abzweige Wehe/Eick) Anfang der Woche als Arbeitsplatz zugewiesen.



Ausgerüstet mit einer kleinen Straßenwalze, den notwendigen Schüppen, Harken und Besen, sowie dem heißen und klebrigen Asphalt im Thermobehälter auf dem Lkw, sorgten die Mitarbeiter für die Schadensbeseitigung.