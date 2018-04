Freizeithaus Rinkscheid: Feuchtigkeitsschäden erfordern Sanierung

Rinkscheid - In Rinkscheid ist das Freizeitheim des Evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg zu finden. Das Selbstversorgerhaus wird von Kinder- und Jugendgruppen genutzt. Derzeit ruht der Betrieb. Der Grund: Feuchtigkeitsschäden haben in Räumen zu Schimmelbildung geführt

Das Freizeithaus, in dem sich insgesamt 34 Schlafmöglichkeiten, verteilt auf Zwei-, Drei- und Vier-Bett-Zimmer, entsprechende sanitäre Anlagen, mehrere Aufenthaltsräume, Küche, Speisesaal und ein Tischtennisraum befinden, war für zwei Jahre für die Stadt Meinerzhagen als mögliche Flüchtlingsunterkunft vorgesehen und stand daher für Freizeitgruppen nicht zur Verfügung. Die Stadt hatte das Gebäude nicht genutzt, da die Flüchtlinge stadtnah untergebracht werden konnten, und die Zahl der neu hinzukommenden Flüchtlinge zuletzt rückläufig war.

„Nach einer Baubegehung haben wir festgestellt, dass die vordere Außenwand von starker Feuchtigkeit betroffen ist. Die Feuchtigkeit zieht ins Mauerwerk und wirkt sich in dem dahinter liegenden Saal mit Schimmelbefall aus“, berichtet Superintendent Klaus Majoress. Daneben seien einige Feuchtigkeitsschäden auch an anderen Stellen als Folge des Sturms zu Jahresbeginn aufgetreten. Der Kreissynodalvorstand müsse sich Ende April mit der Kostenfrage auseinandersetzen, da die Behebung der Feuchtigkeit nur durch eine Isolierung des Mauerwerks geschehen könne. „Angesichts der anstehenden baulichen Maßnahmen haben wir für das laufende Jahr keine Belegung ermöglicht“, so Majoress. Geplant sei, wenn nicht weitere Schäden im Zuge von Baumaßnahmen erkennbar sind, eine Wiederbelegung im nächsten Jahr.

Über die Jahre des Bestehens habe der Kirchenkreis jährlich 40 000 Euro in das Haus Rinkscheid investiert, berichtet Majoress. Die Auslastung sei an den Wochenenden durchschnittlich gut gewesen. In der Woche sei das Haus vorrangig während der Ferien genutzt worden. „Kostendeckend konnte das Freizeithaus nie geführt werden, da der Preis niedrig angesetzt war.“

Von der derzeitigen Sperrung des Hauses ist seit Anfang des Jahres auch die Evangelische Kirchengemeinde Valbert betroffen. Einmal im Monat fand im Freizeithaus sonntags auch ein Gottesdienst statt. Da der genutzte Saal allerdings vom Schimmelbefall betroffen ist, finden diese Gottesdienste nun nicht mehr statt. Zwischen acht und 18 Gemeindemitglieder hätten die Gottesdienste morgens um 9.15 Uhr besucht, berichtet Pfarrer Peter Winterhoff. Nicht nur Rinkscheider seien in das Freizeithaus gekommen. Ohne Orgelspiel seien die Gottesdienste zwar immer durchgeführt worden, dafür hätte der Rinkscheider Gottesdienst auch Vorteile gehabt: „Zum Beispiel passte manchen Besuchern die relativ frühe Zeit ganz gut.“ Daher habe man das Angebot mehrere Jahrzehnte aufrecht erhalten. „Wir haben das bewusst nicht von der Menge der Besucher abhängig gemacht.“ Ob es nach der Renovierung des Hauses wieder eingeführt werde, darüber müsse noch entschieden werden.