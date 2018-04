Wärmender Osterbrauch am Schützenplatz

Meinerzhagen - Die bösen Geister und den Winter vertreiben, dafür stehen nach altem Brauch die Osterfeuer. Auch in diesem Jahr hatte die Bevölkerung wieder Gelegenheit, das beeindruckende Schauspiel zum Vertreiben des Winters durch das imposante große Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Schützenplatz zu erleben.

Bereits am frühen Samstagabend kamen viele Familien auf den Schützenplatz und warteten auf das Entzünden des großen Feuers. Die Mitglieder des Löschzuges Stadtmitte waren seit dem frühen Morgen damit beschäftigt, alles Notwendige für den Abend vorzubereiten und hatten für ausreichende Mengen an Bratwurst und Bier gesorgt.

So konnten viele Besucher die Zeit des Wartens nutzen und sich die frischgegrillten Bratwürste und verschiedene Getränke schmecken lassen. Kurz nach 19.30 Uhr wurde unter großer Anteilnahme der zahlreichen Besucher der große Haufen fachmännisch angezündet.

Die Zwillinge Leif und Leander konnten es derweil kaum abwarten, ihre Palmzweige vom letzten Jahr ins Feuer zu werfen – denn auch das gehört zu den bekannten Osterbräuchen.

Dass das Wetter so stabil blieb, freute die Feuerwehrleute gleich aus zweierlei Gründen: Denn so kamen zum einen viele Besucher auf den Schützenplatz, zum anderen fanden die einzelnen Brandherde in dem großen Haufen schnell ihren Weg durch das aufgeschichtete Grün.