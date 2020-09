Neuer Alltag im Kindergarten

Freiwillige Corona-Kontrolle für Erzieherinnen

Freiwillige Kontrolle im Evangelischen Kindergarten Valbert: Die Erzieherinnen ließen sich den für den Corona-Test fälligen Rachenabstrich entnehmen.

„Guten Morgen Jeremy!“, nimmt Simona Busch-Brock einen ihrer Schützlinge an der Eingangstür in Empfang. „Geh’ bitte Hände waschen“, ruft sie ihm nach, während der Steppke schon in den Waschraum flitzt. Ein normaler Start in einen normalen Corona-Kindergartentag. Dass in der Küche gerade ein Corona-Test für die Erzieherinnen durchgeführt wird – die Kinder stört’s nicht.