Freiwillige gehen der „Elodea Canadensis“ an die Wurzel

In „Schräglage“ konnten die Helfer am Heiligenberg die abgefrorenen Pflanzen abharken. Zum Abtransport stand schon ein kleines „Kettenfahrzeug“ bereit.

Hunswinkel - Am Samstagmorgen um 9 Uhr war zu Beginn der schon traditionellen, alljährlich stattfindenden Aktion gegen die Wasserpest an den Uferbereichen in Windebruch, Heiligenberg und Hunswinkel, die Zahl der Aktiven recht überschaubar. Dieses änderte sich aber dann noch, so dass letztendlich deutlich mehr als zehn Helfer der Elodea mit geeignetem Werkzeug und zwei motorbetrieben Transportwagen an ihre Wurzeln gingen.

Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck hatte es wieder übernommen, die einzelnen Arbeitsgruppen einzuteilen. Um die Arbeiten zu ermöglichen, hatte der Ruhrverband als Betreiber der bereits vor gut zwei Wochen den Wasserstand auf am Ende vier Meter abgesenkt. Hierdurch konnte der bis vor kurzem noch herrschende Frost die Pflanzen abfrieren lassen. Im Vorfeld der Aktion von Samstag waren sowohl die Städte Meinerzhagen und Drolshagen, aber auch der Ruhrverband an anderen Stellen des Talsperrenufers ebenfalls gegen den Elodeobewuchs vorgegangen.

Gestartet wurden die Arbeiten am Samstagmorgen, bei denen neben der Entsorgung der Schlingpflanzen auch „allgemein“ für Ordnung gesorgt wurde, an der Badestelle Heiligenberg. Für den 24-jährigen Stefan Jansen war es der erste Einsatz gegen die Wasserpest. „Ich habe mich dazu entschieden, weil ich mit meiner Arbeit ein bisschen helfen kann, unsere schönen Badestellen besser nutzen zu können“.

Da im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt weniger Elodeawurzeln zu entfernen waren, rückte die Gruppe von Heiligenberg nach gut eineinhalb Stunden ab und zog noch weiter nach Hunswinkel.

Auch hier konnte gegen Mittag „elodeafrei“ vermeldet werden.

So ließ man sich nach getaner Arbeit dann den Mittagsimbiss schmecken und beschloss die gemeinschaftliche Aktion nicht ohne die Erkenntnis, dass man sich wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder um die Wasserpest kümmern muss.

Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck war insgesamt zufrieden und äußerte bei der Gelegenheit seine Freude über die abgeschlossene Aufschüttung an der Badestelle Windebruch: „Es sieht jetzt schon gut aus und mit der Möblierung wird es noch besser. Da können sich die Badegäste schon drauf freuen“.