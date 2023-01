Freie Fahrt: Mit der Bahn wieder bis nach Köln

Von: Sarah Lorencic

Seit September keine freie Fahrt: Betroffen von den Baumaßnahmen waren die Züge der Regionalbahnlinie RB 25. Sie mussten auf der gesamten Strecke zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid durch Busse ersetzt werden. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Von Lüdenscheid mit der Bahn nach Köln. Das soll ab Sonntag, 8. Januar, wieder möglich sein.

Lüdenscheid/Volmetal – Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage mitteilt, sollen die Bauarbeiten an einer Brücke in Dieringhausen im Oberbergischen Kreis planmäßig diese Woche abgeschlossen werden.

„Wir sind weiterhin noch immer im Zeitplan, sodass wir davon ausgehen, dass die aufwendigen Bauarbeiten für die (...) Eisenbahnbrücke zum 6. Januar abgeschlossen sein werden“, heißt es von der Deutschen Bahn weiter. Allerdings könne man den Zugverkehr erst wieder am Morgen des 8. Januars aufnehmen, da aufgrund einer anderen Baustelle in Köln ab dem 2. Januar die Fahrzeuge die Werkstatt in Köln-Deutz nicht anfahren könnten.



Arbeiten an Brücke seit September

Begonnen hatten die Bauarbeiten in Dieringhausen am 16. September 2022. Die Brücke aus dem Jahr 1892 hat 130 Jahre Zugverkehr getragen. Nun wurde sie durch einen Neubau ersetzt und der Streckenabschnitt „fit für das nächste Jahrhundert gemacht“, wie die Deutsche Bahn verspricht. Vier Millionen Euro investierte die Deutsche Bahn in die neue Brücke, für die die alte abgerissen werden musste.

Betroffen von den Baumaßnahmen waren die Züge der Regionalbahnlinie RB 25. Sie mussten auf der gesamten Strecke zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid durch Busse ersetzt werden. Grund hierfür waren auch die noch unwetterbedingt gesperrte Volmetalbahn zwischen Rummenohl und Brügge sowie die seit dem 1. Juli erforderliche Sperrung der Volme-Brücke in Brügge. Diese Sperrungen verhinderten Werkstattzuführungen und die Betankungen der Fahrzeuge. Deshalb konnten ab dem 16. September 2022 zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid keine Züge fahren.