Freie Fahrt: Bikepark wieder offen

Endlich!

+ © Sarah Lorencic Hier kann wieder mit dem Bike gefahren werden: Die Hügellandschaft in der Himecke in Meinerzhagen ist wieder frei - nachdem der Startturm abgerissen wurde. Er war baufällig und stelle eine Gefahr dar. © Sarah Lorencic

Nach der langen Einzäunung ist cer Bikepark nahe des Stadtzentrums wieder befahrbar.

Meinerzhagen – Seit vergangenem Jahr war die Hügellandschaft samt Startrampe oberhalb der Hauptstraße eingezäunt. „Betreten verboten“ stand an dem Zaun, den die Stadt aufgestellt hatte, wie Jürgen Tischbiereck, Fachdienstleiter Bauen und Wohnen, auf Anfrage sagt. Die Umzäunung war laut Stadtmitarbeiter Torsten Hasek eine Schutzmaßnahme: Der Startturm war einsturzgefährdet und durfte nicht mehr betreten werden.

Am Montag wurde der Turm abgerissen, wie Frank Rohrmann, Vorarbeiter beim Bauhof, auf Anfrage sagt. Jetzt kann der Bikepark wieder genutzt werden. Passend zum Frühling wollte man das Problem beheben und den kleinen und großen Bikern wieder eine Möglichkeit zum Fahren bieten.

+ Aus Sicherheitsgründen war der Startturm und die gesamte Bike-Anlage gesperrt. Jetzt wurde die Holzkonstruktion abgerissen und die Hügel sind wieder befahrbar. © Lorencic, Sarah

Zukünftig soll ohnehin ein neuer Bikepark entstehen. Die Nachfrage holt in Erinnerung, was die Stadt in dem Bereich Himecke vor hat. Die Himecke erstreckt sich von der Gericht- über die Haupt- bis zur Hochstraße. In diesem Bereich befinden sich Gärten, Bäume, Wege und Wiesen – und auch der Bikepark ist dort angesiedelt.

Im November 2021 wurden die Pläne der Stadt für den Bereich erstmals erläutert. Hinter dem Tagesordnungspunkt „Aufwertung des Grünzugs Himecke“ verbarg sich im Planungsausschuss damals ein Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von knapp einer halben Million Euro.

+ Aus Sicherheitsgründen war der Startturm und die gesamte Bike-Anlage gesperrt. Jetzt wurde die Holzkonstruktion abgerissen und die Hügel sind wieder befahrbar. © Lorencic, Sarah

Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck stellte die Planungen im Ausschuss vor anderthalb Jahren vor: „Die Himecke ist ein schöner Grünzug mitten in der Stadt. Wir wollen ihn aufwerten und zu einem Begegnungsraum für Jung und Alt machen“, erläuterte er. Geplant ist Folgendes:

Platz mit Aussicht: Im Bereich des schon vorhandenen Spielplatzes – der dann verlegt würde – soll ein „Aufenthaltsbereich mit einer tollen Aussicht über das Stadtzentrum bis zur Johanneskirche“ angelegt werden, inklusive Bänken und Waldsofas.

Interkultureller Garten: In einem Teilbereich unweit der Einmündung Hauptstraße/Gerichtstraße werden gärtnerisch genutzte Flächen zu einem „interkulturellen Garten“. Dazu soll ein Verein gegründet werden, der die Bewirtschaftung übernimmt. Dabei will die Stadt begleitend aktiv werden.

Zugänge zum Grünzug Himecke gibt es an der Haupt- und Kirchstraße und über die „Gerichtsgasse“. Sie sollen aufgewertet werden. Das gilt besonders für den Eingang an der Hauptstraße. Der sei momentan kaum wahrnehmbar und erfolge über eine Treppe. Eine abgrenzende Hecke, Beleuchtung und ein Laubengang sind dort geplant. Steine mit dem Hinweis „Grünzug Himecke“ könnten an den Zugängen „Gerichtsgasse“ und Kirchstraße platziert werden.

Bei der Finanzierung sollen Leader-Fördermittel helfen. 300 000 Euro könnten im Rahmen des Förderprogramms mit 65 Prozent vom Land bezuschusst werden. 145 000 Euro waren bereits in den städtischen Haushalt 2022 eingestellt. Unter dem Strich würde bei einem Gesamtvolumen von 445 000 Euro der Eigenanteil der Stadt also 250 000 Euro ausmachen.

+ Vorher, nachher: Die Startrampe war baufällig und wurde von Mitarbeitern des Bauhofs abgerissen. Jetzt kann der Bikepark nach langer Absperrung wieder genutzt werden. Im Rahmen der Planungen für den Bereich Himecke ist eine neue Anlage für Biker geplant. © Lorencic

+ Vorher, nachher: Die Startrampe war baufällig und wurde von Mitarbeitern des Bauhofs abgerissen. Jetzt kann der Bikepark nach langer Absperrung wieder genutzt werden. Im Rahmen der Planungen für den Bereich Himecke ist eine neue Anlage für Biker geplant. © Lorencic

Diese Kalkulation stammt aus dem November 2021. Wie Jürgen Tischbiereck sagt, gebe es noch keine neuen Zahlen. Man sei noch immer in der Planungsphase. Nur wenige Dinge hätten sich seit 2021 verändert, die „Überlegungen sind im Wesentlichen die gleichen“. Im nächsten Schritt sollen die Pläne der Leader-Arbeitsgruppe (LAG) vorgestellt werden. Dann werde geprüft, ob das Vorhaben förderfähig ist, erklärt Tischbiereck. Davon, sagt er weiter, gehe er aber aus.