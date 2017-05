Bäder sollen am 14. Mai öffnen

+ Am 14. Mai sollen die beiden Meinerzhagener Freibäder geöffnet werden. - Archivfoto: Benninghaus

Meinerzhagen - Neun Grad Celsius Höchsttemperatur, sieben Grad in der Nacht. So lautete am Mittwoch die aktuelle Wettervorhersage. Da wird es nicht viele Meinerzhagener geben, die momentan ungeduldig auf die Saisoneröffnung in den beiden heimischen Freibädern warten.