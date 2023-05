Freibäder starten in die Saison

Von: Simone Benninghaus

Die Frühschwimmer eröffneten am Freitag die Freibad-Saison an der Oststraße. © Benninghaus, Simone

In Meinerzhagen beginnt die Freibadzeit. Beide Bäder, das an der Oststraße und das zweite in Valbert, haben seit Freitag geöffnet.

Meinerzhagen - Die Frühschwimmer zeigten sich am Freitagmorgen mutig und „stürzten“ sich an der Oststraße pünktlich zur Eröffnung der Freibadsaison in die Fluten. Die Wassertemperatur war hier mit 16 Grad noch frisch. „Noch sind die Nächte kühl, das macht sich auch beim Aufheizen bemerkbar“, erklärte Sandra Brauckmann, Fachangestellte für Bäderbetriebe. Wenn die Sonne jetzt scheine, werde sich die Temperatur auch schnell auf die gewünschten 22 bis 23 Grad erhöhen.

Öffnungszeiten

Die Bäder in Meinerzhagen und Valbert haben wochentags von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Freibad Meinerzhagen bleibt montags und das Freibad Valbert dienstags geschlossen. An den Wochenenden und Feiertagen öffnen beide Bäder von jeweils von 10 bis 19 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für die Minigolfanlage am Meinerzhagener Freibad. Kassenschluss ist um 18.15 Uhr.