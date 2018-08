Valberter Freibad feiert 80-jähriges Bestehen

Valbert - Erfrischung im „Schmuckkästchen“: Das Valberter Freibad bietet seit mehr als 80 Jahren ein idyllisches Plätzchen zur wassersportlichen Betätigung, aber auch zum einfachen Planschen und Wohlfühlen.

Strahlend blauer Himmel, milde Temperaturen, kristallklares Wasser, das den Blick bis auf den Grund zulässt und eine herrliche Landschaft drumherum. Wem bei diesen Zeilen sofort das Valberter Freibad einfällt, der liegt genau richtig. Der Gruppe von Frauen und Männern, welche sich dort regelmäßig zum Frühschwimmen trifft, geht das auf jeden Fall so. Und weil ihnen ihr Bad ans Herz gewachsen und es zudem in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden ist, erfolgte prompt eine Einladung, sich von den Qualitäten der Anlage mal ausgiebig ein Bild zu machen.

Es ist 8.04 Uhr und die Lufttemperatur beträgt 21 Grad. So zeigt es die neue Anzeige am Umkleidegebäude an. Bei der angezeigten Wassertemperatur kommt allerdings ein leichtes „Frösteln“ auf. 0 Grad Celsius sollen im Becken herrschen. „Im Moment funktioniert die Anzeige nicht richtig, aber daran wird gearbeitet“, weiß Carina Dittmer, Fachangestellte für Bäderbetriebe und bereits zwölf Jahre hauptsächlich im Ebbedorf tätig. Sie gehört damit zur „Familie“ des Valberter Bades.

„Gerade das Familiäre und die in einem Topzustand gehaltene Anlage erfreuen uns jedes Mal“. Mit diesen Worten beschreiben die Frühschwimmer ihre Freude und tauchen danach direkt ins Becken ein. Die erquickende Wirkung des Quellwassers, welches von der oberhalb liegenden Teichanlage durch die Filteranlage ins Becken läuft, ist ihnen dabei anzusehen.

Am 3. Juli 1938 gab es die offizielle Einweihung des Bades. Mit ausnehmend „heimischen Unternehmen“ wurde damals das Projekt umgesetzt. Die Initiative ging von den Valberter Bürgerinnen und Bürgern aus. Statt der ursprünglichen Maximalsumme von 15 000 Reichsmark sollte das Bad am Ende, trotz des Verzichtes auf eine zweite Teichanlage, 16 900 Reichsmark kosten. Nur weil dieses Defizit zum allergrößten Teil durch die Spendenbereitschaft der Valberter ausgeglichen wurde, stand einer Einweihungsfeier mit ungetrübter Stimmung nichts im Wege.

In seiner langen Geschichte sind im Freibad am Heidehang immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen worden. Auch die Anpassung an die aktuellen technischen Standards standen für die Politik und Verwaltung der Stadt so gut wie nie infrage. In der jüngsten Vergangenheit hatte es dementsprechend größere Investitionen gegeben. Dabei standen unter anderem Arbeiten an der Filter- und Pumpentechnik, aber ebenso auch die komplette Erneuerung des Kinderplanschbeckens an. Und auch die im letzten Jahr gestarteten Planungen zur Sanierung des Beckenkopfes und die abgeschlossene Erneuerung der Absorberanlage zur Warmwasserbereitung zählen dazu.

All diese Erhaltungs- und Umbaumaßnahmen haben zwei Frühschwimmerinnen im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebt. Eine von ihnen sogar bei der Eröffnung, als Vierjährige und bereits im Schwimmbecken. Edeltraut Steinkamp zieht auch heute noch regelmäßig ihre Bahnen. Meist mit dabei ist dann Karin Alef. Sie durfte als damals Einjährige noch nichts ins Wasser. Eines fällt dem objektiven Betrachter der Frühschwimmergruppe übrigens relativ schnell auf: Das Valberter Freibad muss ein echter Jungbrunnen sein...