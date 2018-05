Freibad-Saison steht kurz bevor

Unabhängig von den weiter laufenden Arbeiten könnte das Freibad an der Oststraße am Donnerstag eröffnet werden. Dann sollen Bauzäune den Badebereich von der Baustelle trennen.

Meinerzhagen - Der Frühling kehrt an diesem Wochenende mit aller Macht zurück – und den einen oder anderen Meinerzhagener dürfte es ins erfrischende Nass ziehen.

Noch müssen sich die Badefreunde allerdings gedulden: Nach jetzigem Stand soll die Anlage aber am kommenden Donnerstag, Himmelfahrt, ihre Pforten öffnen. Ob die Freibad-Saison dann tatsächlich starten kann, wird zwar noch offiziell verkündet, aber zumindest die Wetterprognosen sollten diesem Termin nicht im Wege stehen. Wenngleich die Temperaturen noch nicht allzu sommerliche Gefühle versprechen: 19 Grad und leichte Bewölkung sagte das Portal wetter.com gestern voraus.

Und während die Schwimmer dann ihre Bahnen ziehen können, wird in unmittelbarer Nähe weitergearbeitet. Das neue Kinderplanschbecken soll noch in dieser Freibad-Saison von den jüngsten Gästen genutzt werden können. Noch ist es aber nicht so weit. Nach Ausschachtung, Anlage der Drainage, Schächte und Verrohrung begibt sich nun der Beckenbauer an die Arbeit. Er wird zunächst Betonsteine setzen, für die Folienabdichtung sorgen und anschließend das Planschbecken selbst errichten. Fehlt dann nur noch die Pflasterung der Becken-Umrandung – und der Badespaß kann beginnen.

„Es sind also doch noch einige Arbeiten zu erledigen“, sagt Heinz-Georg Föster, der in der Stadtverwaltung mit der Aufsicht und Planung der Baustelle betraut ist. Bis mindestens Mitte Juni dürfte sich die Fertigstellung noch hinziehen, „aber spätestens Ende Juni sollte dann wirklich alles fertig sein“. Selbst mit wenigen weiteren Verzögerungen – etwa infolge schlechten Wetters – steht der Nutzung in den Sommerferien also offenbar nichts im Wege. Und dann kann nicht nur geplanscht, sondern auch „geschossen“ werden: Wie angekündigt, sollen dann auch drei Spielzeuge platziert werden. Mit zweien kann Wasser verspritzt werden, das dritte ist ein Pilz, aus dem Wasser sprudelt.