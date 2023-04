Freche Sprüche für saubere Stadt

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Humorvoll motivieren: Die Mülleimer in der Innenstadt sollen im Rahmen einer Aktion mit Sprüchen beklebt werden. Symbolbild: Stadt Oldenburg © Privat

In vielen Kommunen der Region wird demnächst wieder im Rahmen einer Aktion die Stadt aufgeräumt. Bürgerinnen und Bürger werden dazu aufgerufen, Müll zu sammeln. Seitens der Stadt werden Möglichkeiten geschaffen, wo der gesammelte Unrat aus Wäldern und vom Straßenrand entsorgt werden kann. Bei Bedarf gibt es Handschuhe oder Greifzangen für die Müllsammler. Fotos von der Aktion können an den Stadtmarketingverein gesendet werden. In den einen Städten ist es ein Aktionszeitraum, in anderen ein Tag, der mit einem gemeinsamen Grillabend als Dank beendet wird.

Meinerzhagen – Wieso es solch eine Aktion nicht auch in Meinerzhagen gibt, wollte Jutta Dittmann im vergangenen Hauptausschuss am 20. März wissen und nutzte dafür die Stunde der Öffentlichkeit.

Sie merkte an, dass die Innenstadt Meinerzhagens „nicht die sauberste“ ist und berichtete von Müll vor allem rund um die Stadthalle und in der Unterführung. „Schlimm, dass das Leute machen“, sagte sie. „Der Bauhof kann ja nicht überall sein.“ Warum also nicht eine Aktion ins Leben rufen? Eine, bei der alle mitmachen und die Stadt aufräumen.

„Wer ist bereit, so was zu tun auf freiwilliger Basis?“

Auf Anfrage unserer Redaktion bezweifelt Jürgen Tischbiereck, dass auf freiwilliger Basis genug Menschen bei solch einer Aktion mitmachen würden. So eine Aktion sei zwar „immer gut“, „aber wer ist bereit, so was zu tun auf freiwilliger Basis?“, fragt er. In der Innenstadt, erklärt der Fachdienstleiter, sei es so geregelt, dass vor jedem Laden der Inhaber selbst aufräumt – wie er auch Schnee schieben muss. Aufgrund der vielen Leerstände aber sei das nicht mehr gewährleistet – und nichtmals alle Ladenbesitzer halten sich an die Regelung.

Deshalb soll der Bauhof noch häufiger diesen Part übernehmen als ohnehin, wie Tischbiereck sagt. Jetzt, nach dem Winter, haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs viel Müll, der lange lag, entfernt und die städtischen Blumenbeete bepflanzt. Neben dem regulären Leeren der Mülleimer und Säubern von Böschungen, soll jetzt auch die ganze Innenstadt seitens des Bauhofs sauber gehalten werden – so gut es geht.

Stadtmarketingverein plant keine Aktion

Der Stadtmarketingverein plant derweil keine Aktion, wie sie Jutta Dittmann sich vorstellt. Geschäftsführerin Davina Falz berichtet aber im Zuge unserer Anfrage von Plänen, die der Verein für die Mülleimer der Stadt hat. So sollen „nette Sprüche“ auf die Behälter geklebt werden, die auf eine humorvolle Art darauf hinweisen sollen, die Mülleimer auch zu benutzen. Was genau für Sprüche auf den Mülleimern kleben sollen, sei noch nicht klar und werde derzeit mit der Werbeagentur P.AD aus Meinerzhagen erarbeitet.

In anderen Städten sind das Sprüche wie „Ich bin für jeden Dreck zu haben“, „Hast du mal ne Kippe?“, „Ihre Papiere bitte“ oder „Gib´s mir“. In Oldenburg etwa soll diese Kampagne zur Verbesserung der Stadtsauberkeit beitragen. Auch Davina Falz weiß: Nur eine saubere Innenstadt kann auch eine attraktive Stadt sein.“

Warum keine Aufräumaktion?