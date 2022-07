Frauen-EM: Public-Viewing am Sonntag

Das Endspiel der Damen-Nationalmannschaft kann in Meinerzhagen auch beim Public Viewing verfolgt werden. © Sebastian Gollnow

Seit Mittwoch steht fest: Deutschland steht im Finale der diesjährigen Fußball-EM der Frauen. Für viele ist es das Traum-Finale, das weiß auch das Stadtmarketing Meinerzhagen und hat sich daher etwas Besonderes überlegt. Die deutsche Nationalmannschaft kämpft am Sonntag, 31. Juli, ab 18 Uhr gegen die Gastgeberinnen aus England um den Titel. Dazu gibt es in Meinerzhagen ein Public-Viewing.

Meinerzhagen - „Die deutschen Fußballerinnen begeistern derzeit die ganze Nation. Wir möchten diesem großen Finale einen würdigen Rahmen geben und veranstalten deshalb ein Public-Viewing auf dem Otto-Fuchs-Platz“, teilt Davina Falz vom Stadtmarketingverein Meinerzhagen mit. „Der Wunsch kam aus der Bevölkerung“, so Falz weiter. „Dem sind wir gerne nachgekommen und haben spontan ein Public Viewing auf die Beine gestellt.“



Event auf dem Otto-Fuchs-Platz

Also findet an diesem Sonntag das Public-Viewing auf dem Otto-Fuchs-Platz für jedermann statt. Es gibt Bratwürste vom Grill, Bier und alkoholfreie Getränke stehen dann bereit. Los geht es mit der Veranstaltung um 17 Uhr. Das Fußballspiel beginnt um 18 Uhr. Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und die Stadtwerke Meinerzhagen unterstützen die Veranstaltung finanziell, sodass die Veranstaltung kostenfrei ist. Besucher müssen also keinen Eintritt zahlen.